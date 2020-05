Fue a la farmacia por unos medicamentos y le robaron la bicicleta

Dejó su bicicleta –marca Top Mega rodado 26, frenos a disco–, afuera. Y, cuando salió del lugar ya no estaba.

ROBO BICI 2.jpg La cámara de seguridad de un vecino registró al delincuentes de espaldas

“La dejé en el cordón, frete a la puerta. Cuando me di vuelta ya no estaba más, hasta los farmacéuticos se sorprendieron porque fue un segundo, nadie vio nada. Llamé a la Policía desde ahí, y después pudimos acceder a la cámara de seguridad de un vecino. El delincuente se ve de atrás, lamentablemente”, expresó Darío a ElDía. Aunque, según le informaron, la Policía pudo acceder a una cámara en la que el sujeto quedó registrado de frente. Por lo que no pierde las esperanzas que sea identificado o, mejor, que su bicicleta aparezca.

de607986-8fc0-43d6-bf1d-01cc44ad3f88.jpg La bicicleta es marca Top Mega rodado 26, con frenos a disco y suspensión

En la imagen de una de las cámaras de seguridad se llega a ver al delincuente, con una bermuda gris y buzo negro.