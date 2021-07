Fue a "La Voz", no la eligieron y Montaner la "chicaneó" al aire

Resulta que al cantante argentino, nacionalizado venezolano, no lo convenció la performance de Jimena Jans, de 25 años y oriunda de Capitán Sarmiento. Y es que luego de contar algunos aspectos de su vida, la joven cruzó la puerta, subió al escenario y frente al jurado compuesto por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, el propio Montaner y sus hijos, Mau y Ricky, interpretó “Chacarera de un triste”.

Lo cierto es que su performance no convenció al jurado. De hecho, ninguno de sus integrantes pulsó el botón y se dio vuelta, por lo que, sumado a la desilusión de no haber sido elegida por ningún coach, Jans tuvo que tolerar una contundente y fuerte frase de Montaner, quien al verla le preguntó: “¿Cantar para ti es un sueño o una realidad?". "¡Una realidad!", contestó ella, a lo que el músico le retrucó: "¿Vives del canto?”.

Fue entonces que la joven de 25 años se sinceró: “No, pero amo hacerlo. Estudié Licenciatura en Fonoaudiología y canto cuando hay alguna peña y me invitan. Ahora estoy terminando la tesina de mi carrera y además soy niñera”. Atento a la respuesta de la participante, el intérprete de “Castillo Azul” le dio una muy dura devolución que dio que hablar en las redes: "Debes pensarlo y volver cuando estés decidida a ser una verdadera cantante".

Mirándola fijamente a los ojos, Montaner le explicó porque él no la eligió para su equipo; “Cuando uno viene a un escenario como La Voz, que es una plataforma mundial, yo siento que es porque tomó una decisión. Y yo siento que tú no la has tomado, eso trascendió y nos dimos cuenta cuando te escuchábamos. Que esto no sea un Plan B, sino que sea el A”.

Acto seguido, La Sole se mostró alineada al pensamiento de su compañero y cuestionó el costado interpretativo de Jans: “Prestá atención a lo que dice la letra, que empieza diciendo ‘¿para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Eso es un sufrimiento y hay que transmitirlo. Es la única observación que te hago, pero agradezco que hayas traído nuestra música al programa”.

Lejos de responderles a los integrantes del jurado, la estudiante de Fonoaudiología aclaró que estaba "feliz" por haber cumplido su sueño y se despidió del escenario al tiempo que La Sole le daba palabras de aliento: “Vas a volver seguro”. Ya ante la presencia de Marley, conductor del ciclo, Jans se abrazó con una amiga que la acompañó a la audición y entre lágrimas, expresó: “Fueron muchos los nervios, pero estoy muy feliz de estar acá. La verdad es que para mi es un sueño”.

Fueron varios los internautas que acudieron a las redes sociales para cuestionar la devolución de Montaner, pero todas las críticas se aplacaron cuando La Sole, desde su lugar de jurado, cantó un fragmento de la chacarera que eligió la participante y demostró cómo debe plantarse el intérprete frente a este tema. Demás está decir que la artista se llevó la ovación de sus compañeros y del público presente en el estudio.