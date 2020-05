Fue trasladado a sala común el paciente con asistencia respiratoria mecánica

Además, transmitió la noticia que uno de los casos graves, del paciente internado con asistencia respiratoria mecánica, viene evolucionando favorablemente y fue trasladado a una sala común, siguiendo la evolución del caso.

Garcilazo indicó que los pacientes positivos se encuentran "en buen estado general, algunos ya están asintomáticos pero aún no se les puede dar el alta definitiva de laboratorio que recién se les puede dar cuando negativiza la PCR para la detección del virus".

Respecto a los que se les dio el alta, dijo que aún no se puede responder si la enfermedad deja inmunidad en las personas. "Sabemos que puede llegar a producir anticuerpos pero no sabemos si son neutralizantes, es decir, si esa persona en el futuro podrá volver a tener la enfermedad. Hoy eso no está confirmado, la OMS no lo confirma, por lo que las recomendaciones siguen siendo las mismas que para todos los ciudadanos: lavado de manos, distanciamiento, entre otras".

Más de 1.000 test realizados

Respecto a los test dijo que se realizaron más de 1.000 en todos los pacientes que se han notificado como casos sospechosos en la provincia, de los cuales, la gran mayoría se descartaron. "Hay que tener en cuenta que muchos pacientes requieren más de un solo test, incluso al momento de dar el alta. Un mismo paciente no ha llevado a hacer hasta 10 testeos.

En ese sentido, Garcilazo explicó de qué se trata la notificación de casos sospechosos. "En lo que tiene que ver con la enfermedad Covid 19, que de notificación obligatoria, hay una ley nacional que obliga a todos los equipos locales de Salud, al detectar un caso sospechoso, a notificarlo inmediatamente a las autoridades locales, quienes lo notifican a la autoridad provincial, la que hace lo mismo a la nacional. Y la Nación, también notifica a nivel internacional".

En estos tres meses de detección de la enfermedad, se llegó a diagnosticarla en la provincia "a través de una red de laboratorios nacional que está comandada por el Instituto Malbrán de Buenos Aires y que es referente a nivel internacional para la OMS en lo vinculado a vigilancia de virus respiratorios", informó el director de Epidemiología provincial.

Y anticipó que se está trabajando en implementar "otros métodos de diagnóstico, como pueden ser los xerológicos, para utilizarlos en otras fases de la pandemia y hacer diagnósticos epidemiológicos y no clínicos".

Respecto a la relación entre la cantidad de testeos y la población, Garcilazo precisó que "hay un parámetro que se utiliza relacionado al porcentaje de positividad que le llamamos, que son la cantidad de casos confirmados en relación a la cantidad de estudiados. Lo que se recomienda es que haya un nivel de testeo entre un 10 y un 20 por ciento de positividad. En el país ese porcentaje está cercano al 5 o 6 por ciento, si uno está muy por debajo de ese 10 por ciento, podría decirle que está testeando bien o un poco de más; y si está por arriba del 20 por ciento podría estar testeando de menos".

Puntualizó que Entre Ríos eso ha variado y se evalúa semanalmente la positividad. "Hemos tenidos semana que llegamos al 10 por ciento, otra hemos estado en el 5 por ciento, incluso en el 2 por ciento de positividad. Es sería uno de los indicadores que se puede utilizar para evaluar el nivel de testeo".