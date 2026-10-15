Una de las jóvenes agredidas en un cine de Paraná relató a través de sus redes sociales el minuto a minuto de la brutal pelea que obligó a evacuar la Sala 4 del Cine Las Tipas, ubicado en el Shopping Paso del Paraná. “Fue una noche de terror, real”, indicó.

Según contó la protagonista, todo comenzó por un reclamo para hacer silencio y terminó con amenazas, robo de celular y la intervención policial en el estacionamiento del shopping, donde una mujer de 51 y su hija, de 27, fueron detenidas.

Los inconvenientes comenzaron apenas ingresaron a la sala con las luces ya apagadas. Los asientos ocupados y murmullosAl llegar a su fila, las jóvenes notaron que sus butacas estaban ocupadas por dos mujeres y un hombre. “Nos fijamos en los tickets y eran nuestros asientos. En vez de correrse un lugar para que entráramos las tres, no querían moverse. Fue un quilombo desde el principio”, explicó.

Ante el constante murmullo, una de sus amigas les pidió que hicieran silencio para poder escuchar la película. “Sofi, con todo el respeto del mundo, les pidió si podían hablar para el otro lado porque la chica le estaba largando todo el olor a alcohol en la cara. Ahí empezaron a decirle cosas horribles y cada vez más agresivas”, detalló la denunciante.

La situación continuaba cargada de hostilidad y la joven afectada salió dos veces de la sala para buscar al personal del cine. Cuando una empleada se acercó a pedirles que se calmaran, la situación empeoró drásticamente. “La empleada hace tres pasos y la mina le dice a Sofi: ‘A la salida te voy a cagar a piñas’. Antes de que la chica del cine se fuera, mi amiga le advierte que la estaban amenazando y, no sé en qué momento, la agarraron de los pelos y le empezaron a pegar trompadas”, relató.

En cuestión de segundos, se desató una pelea entre las butacas. “Éramos cinco agarrándonos a las piñas entre los asientos. Yo gritaba pidiendo ayuda mientras veía que varios hombres seguían comiendo pochoclos. Nadie se metía, salvo dos chicas de la fila de adelante que nos ayudaron a separarlas”, comentó.

Cuando finalmente lograron distanciar a las partes, la denunciante descubrió que una de las agresoras le había sustraído su teléfono en medio del tumulto. “Veo que la mina tenía mi celular, me lo pungueó rapidísimo. Me fui a las manos para sacárselo, forcejeamos y lo golpeó contra el borde del asiento para romperlo, pero estaba tan ‘escabiada’ que le erró y el teléfono salió volando”, aseguró.

El saldo de la golpiza dejó a las tres amigas con diversas lesiones: “La que peor la pasó fue Sofi: le arrancaron un mechón de pelo, le pegaron cinco piñas y le doblaron todos los lentes. A mí me dieron una piña en la frente”. Lejos de calmarse, cuando el resto de los espectadores comenzó a abuchearlas y a arrojarles vasos de gaseosa para que se retiraran del recinto, una de las violentas sacó un aerosol de gas pimienta y roció a los presentes en tres oportunidades.

“Salimos todos tosiendo, con un ardor horrible en la garganta y en los ojos. Fue una sensación espantosa que nunca me había pasado”, describió.

Tras arrojar el gas, las agresoras intentaron escapar corriendo por los pasillos del centro comercial, pero fueron seguidas por el personal de seguridad y testigos del hecho. Finalmente, efectivos de la Policía de Entre Ríos lograron interceptarlas y reducirlas en el sector del estacionamiento.