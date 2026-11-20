Pasada la medianoche, los bomberos arribaron a una vivienda, ubicada en las calles Etchevere y Alberdi, debido al incendio generalizado en una habitación, que afectaba de forma parcial a las demás dependencias de la vivienda.

Para controlar el fuego, trabajaron con motoventilador, línea de ataque de alta presión y herramientas de remoción, logrando la extinción de las llamas.

Finalizadas las tareas, los móviles retornaron al cuartel, donde se procedió a la limpieza y alistamiento de los materiales utilizados.