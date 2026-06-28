En las primeras horas de este domingo, alrededor de las 04:15, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú informó que un auto se había prendido fuego en las inmediaciones de Primero de Mayo y San Juan, en la zona norte de la ciudad.

Hasta allí se desplazó el móvil 39F para controlar la situación. Por el momento, no se reportaron heridos y sólo hubo daños materiales.



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