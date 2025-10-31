El equipo que tiene entre sus filas al base gualeguaychuense Mateo Díaz cayó este viernes como visitante frente a Leyma Coruña por 101-75, en el marco de la sexta fecha de la Primera FEB (segunda división) del básquet español.

Ex Racing y Central Entrerriano jugó desde el inicio y contribuyó con 3 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias en 30 minutos en cancha.

De esa manera, Fuenlabrada perdió el invicto en su quinta presentación de la temporada y quedó como escolta de su verdugo de turno (Leyma Coruña), que lidera con récord de 6-0, junto a Palencia (4-2), Alicante y Movistar Estudiantes (4-1).

Pese a la derrota y a la baja producción goleadora en la derrota frente a Leyma Coruña, Mateo Díaz mantiene un rendimiento destacado en la temporada, al promediar 12,8 puntos, 6 rebotes y 5,8 asistencias por partido.