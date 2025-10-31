BÁSQUET INTERNACIONAL
Fuenlabrada, de Mateo Díaz, sufrió la primera derrota en la temporada del Ascenso español
El equipo que tiene entre sus filas al base gualeguaychuense Mateo Díaz cayó este viernes como visitante frente a Leyma Coruña por 101-75, en el marco de la sexta fecha de la Primera FEB (segunda división) del básquet español.
Ex Racing y Central Entrerriano jugó desde el inicio y contribuyó con 3 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias en 30 minutos en cancha.
De esa manera, Fuenlabrada perdió el invicto en su quinta presentación de la temporada y quedó como escolta de su verdugo de turno (Leyma Coruña), que lidera con récord de 6-0, junto a Palencia (4-2), Alicante y Movistar Estudiantes (4-1).
Pese a la derrota y a la baja producción goleadora en la derrota frente a Leyma Coruña, Mateo Díaz mantiene un rendimiento destacado en la temporada, al promediar 12,8 puntos, 6 rebotes y 5,8 asistencias por partido.