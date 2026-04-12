Mateo Díaz tuvo una destacada actuación y fue una de las figuras en la victoria como visitante del CB Fuenlabrada sobre Alimerka Oviedo, en el marco de la 29ª jornada de la fase regular de la Primera FEB, la segunda división del básquet español.

El base de Gualeguaychú volvió a ser determinante: finalizó como el segundo máximo anotador de su equipo con 16 puntos, producto de 7/13 en dobles, 0/3 en triples y 2/2 en tiros libres. Además, completó su planilla con 6 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos en 31 minutos de juego.

El máximo goleador del Fuenlabrada fue el brasileño Vítor Alves Benite, con 20 puntos, mientras que en el conjunto local se destacó el estadounidense Gregory Parham II, autor de 24 unidades.

Con este resultado, Fuenlabrada alcanzó su 15ª victoria en 28 presentaciones y se ubica en la séptima posición, dentro de la zona de playoffs. El equipo mantiene una ventaja sobre Alicante, que por el momento queda fuera de los puestos de clasificación, cuando restan cinco fechas para el cierre de la fase regular.

En la próxima jornada, el conjunto madrileño será local frente a Leyma Coruña, líder del certamen con un sólido registro de 25 triunfos y apenas tres derrotas.