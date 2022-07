El domingo al mediodía delincuentes vandalizaron una vivienda situada en Maestro Alberdino al 100, en Barrio Lomas del Sur en Paraná.

Esta mañana, las víctimas del hecho, relataron a AHORA lo ocurrido. Pablo y Noelia son la pareja que vive allí. Ella describió: “estoy recuperándome, pero me cuesta muchísimo. Estoy sintiendo la invasión que hicieron de mi casa, de mi habitación, todo revuelto. Pido un poco de solidaridad. Es horrible lo que se siente y ver todo revuelto”, señaló la mujer.

Pablo, por su parte, narró: “Salimos a almorzar a la casa de una hija, a las 12.30 aproximadamente. Volvimos a las 15 y nos encontramos con esto, portón abierto, reja cortada. Trajeron una herramientas para cortar la reja”, supone Pablo.

El hombre agregó que de sus pertenencias tomaron “una amoladora gigante” pero que finalmente no se la llevaron. “Creo que llegamos cuando estaban adentro, porque dejaron las herramientas, no se llevaron nada. Buscaban plata evidentemente. Estaba todo revuelto, pero dinero no tenemos. Imaginate, soy jubilado”, dijo Pablo.

El hombre pidió además más seguridad en el barrio. “Pedimos seguridad. No han pasado cosas graves, pero hay un juntadero en el polideportivo todas las noches y madrugadas. Hablé con la policía, prometieron ocuparse”.