Personal de la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, con la colaboración de la Guardia Especial, llevó a cabo una orden de allanamiento y registro domiciliario en el marco de una causa que investiga un hecho de robo perpetrado durante la mañana de este jueves. La medida fue emitida por el Juzgado de Garantías N° 1, bajo las directivas de la Fiscalía Auxiliar N° 4, y se concretó alrededor de las 13:20 horas en una finca ubicada en la intersección de calle Urquiza y 17 del Norte.

Al arribar la comitiva policial al lugar para notificar la medida, un hombre de 55 años salió del inmueble e incrementó la tensión al arremeter contra los uniformados con agresiones verbales, amenazas y lanzando golpes de puño. Ante esta situación, el personal del grupo táctico debió intervenir de manera preventiva para reducirlo y. En ese instante, su hijo de 26 años intentó entorpecer el accionar policial, por lo que también fue reducido. Ambos fueron trasladados en un primer momento a la Sección Antecedentes Personales.

Tras controlar la situación, se procedió a notificar del mandamiento judicial a un joven de 28 años presente en la vivienda y se dio inicio a la minuciosa requisa del inmueble.

El procedimiento arrojó resultado positivo, lográndose el formal secuestro de elementos denunciados como sustraídos: una amoladora, una batería de automóvil y una caña de pescar con reel.

Comunicados los pormenores a la Fiscalía en turno, se dispuso la detención formal del hombre de 55 años por los delitos de Amenazas, Interrupción de un procedimiento judicial y Resistencia a la autoridad, quedando alojado en la Alcaidía de Comisaría Primera. En tanto, los jóvenes presentes fueron trasladados para su correcta identificación.

El procedimiento se originó a raíz de una denuncia radicada en horas de la mañana por un ciudadano de 49 años, propietario de un taller mecánico, quien alrededor de las 06:15 horas, habria sido alertado por ruidos extraños, constatatando el forzamiento del cerramiento y la faltante de las herramientas y pertenencias que fueron finalmente recuperadas por la Policía.

Fuente: Ahora