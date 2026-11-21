A un mes y medio del hecho que se mantuvo bajo un gran hermetismo, la fiscal Martina Cedrés tiene prácticamente cerrada la identidad de las personas que participaron del hecho por el cual fue amenazado con un arma de fuego el peón de la estancia situada en Pueblo Belgrano, y obligado en colaborar con el atraco.

La reconstrucción que hizo la Fiscalía a partir de la investigación que realizó el personal policial de Gualeguaychú, es que todo comenzó antes de las 3.30 de la madrugada del 4 de octubre, en una vivienda de Asisclo Méndez, donde se encontraban dos hombres y una mujer de 37 años, junto a un joven trabajador de la estancia San Luis, mientras consumían alcohol y drogas.

En ese contexto, uno de los hombres habría comenzado a exigirle dinero al joven para pagar las drogas y le recordó que sabía que trabajaba como peón en la estancia San Luis. La situación derivó en una intimidación con un arma de fuego y amenazas de muerte para que los llevara hasta su puesto de trabajo para robar.

De esa forma fue obligado a subir a un Renault Logan con el cual se trasladaron hasta la estancia. Según la reconstrucción fiscal, se produjo una división de tareas: Uno de los hombres y la mujer descendieron del vehículo y obligaron al trabajador a acompañarlos. Los tres ingresaron al predio saltando la tranquera y se dirigieron a la vivienda principal. De allí sustrajeron un televisor, una caja fuerte, ropa de cama, adornos y distintos elementos de cocina. También provocaron destrozos en vidrios, sillones y calefactores, aparentemente mientras buscaban dinero. Incluso arrancaron un aire acondicionado instalado en la cocina.

El recorrido continuó en la casa del cuidador, un hombre de 62 años. Para ingresar forzaron la puerta de chapa y se llevaron una importante cantidad de pertenencias: ropa, utensilios, mercadería, elementos de uso personal y de trabajo rural. Entre ellos había una motosierra Stihl, una motoguadaña Honda —de la que se llevaron el motor después de romperla—, dos recados completos, una garrafa, una batería de camión Mercedes Benz y distintos elementos de campo.

Pero todo el raid delictivo tuvo un segundo momento cerca de las 7.40, cuando el hombre que conducía el Renault Logan habría regresado al establecimiento para retirar los objetos. Para permitir el ingreso del auto para cargar todo el botín, obligaron al joven trabajador a cortar uno de los eslabones de la cadena que aseguraba la tranquera con un candado. Después cargaron las pertenencias en el auto y se dirigieron a Gualeguaychú, donde descargaron lo robado en la vivienda de uno de los delincuentes.

La investigación avanzó pocos días después. El miércoles 7 de octubre, efectivos de la Comisaría Quinta y de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizaron dos allanamientos en domicilios de las inmediaciones de Dr. Grané y Gutemberg, y de Asisclo Méndez al 1300. Durante los procedimientos secuestraron el Renault Logan, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Sólo uno de los sospechosos fue identificado y detenido en ese lugar, el otro cayó tres días más tarde, el sábado 10 de octubre, cuando se concretó un nuevo allanamiento en una vivienda de la zona de la Calle 13 y España. Allí también hubo secuestros de elementos y la aprehensión del hombre de 38 años buscado.

La otra buscada era la mujer que había participado. Sobre ella había un pedido de detención vigente y recién el jueves pasado pudo ser localizada por personal del Comando Radioeléctrico en inmediaciones de Güemes y España, en el barrio Yapeyú. La sospechosa de 37 años fue trasladada a Jefatura y luego a la Comisaría de Minoridad, donde aguardó el llamado a indagatoria de la fiscal Cedrés y posteriormente recuperó la libertad.

En cuanto a los dos hombres, ambos habían permanecido bajo arresto domiciliario y posteriormente también recuperaron la libertad, aunque ambos cumplen con medidas judiciales. De esta manera, los tres involucrados se encuentran actualmente en libertad mientras continúa el proceso penal.

La acusación fiscal les atribuye una participación como coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de amenazas, robo calificado por el uso de arma, violación de domicilio, robo y hurto, en concurso real. Se trata de una imputación provisoria y la investigación continúa con el aporte del material probatorio que ha realizado el personal de Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú.