Luego de que el Gobierno de Gualeguaychú finalizara el asfaltado de las primeras ocho cuadras del plan de asfaltado de 150 cuadras, ahora quedaron habilitadas y finalizadas otras cuatro, las de Virreynato entre Andrade y Angelelli.

Este tramo consta de cuatro cuadras que totalizan 205 metros lineales y 1.410 metros cuadrados.

Cabe recordar que las tareas comenzaron en el Cuadrante n.°1 del plan de asfaltado de 150 cuadras, y hace unos días se finalizó el primer tramo –en calle Andrade, entre San Vicente de Paul y Pasteur, donde se asfaltó una superficie total de más de 2.256 metros cuadrados y 352,5 metros lineales–, y luego se concluyó Vicente López y Planes, entre Andrade y Bolívar, un tramo de más de 493 metros cuadrados y 77 metros lineales.

A estas cuadras se sumaron las tres cuadras de Hernández, entre Gervasio Méndez y San Martín, las cuales totalizaron 205,5 metros lineales y 1027,50 metros cuadrados de superficie.

En total, las 12 cuadras que ya están finalizadas suman más de 5.187 metros cuadrados y más de 766 metros lineales de superficie trabajada, finalizada y habilitada al tráfico vehicular.

Al mismo tiempo, el resto de las arterias del Cuadrante n.°1 avanza con los trabajos previos a la pavimentación sobre calle Edison, entre Gervasio Méndez y San Martín; y en el Cuadrante n°2 en Perú, entre Doello Jurado y Angelelli; y Angelelli, entre Virreynato y Boulevard Jurado.

Antes de comenzar con el trabajo de asfaltado, cuadrillas de la Dirección de Obras Sanitarias se encargaron de relevar las conexiones domiciliarias de agua potable y desagües cloacales, tarea previa e indispensable para garantizar la integridad de la futura carpeta. Paralelamente, personal municipal concretó las conexiones correspondientes en los terrenos baldíos, con el objetivo de evitar futuras roturas de la superficie ante una eventual subdivisión del predio.

Estas tareas involucraron el arreglo y la disposición de nuevas conexiones que se contabilizaron en alrededor de 1.500 trabajos de este tipo, lo cual garantizará no sólo una mayor garantía en el suministro sino que además se asegurará de que la evolución poblacional de la zona no afecte la calzada ya hecha.

Detalles del plan

Todas estas obras se enmarcan en la Ordenanza N°13.070/2026, la cual determinó que esta obra se realice mediante un régimen de Contribución por Mejoras Especial que divide el costo entre el Municipio y los frentistas beneficiados.

La iniciativa del plan de asfaltado de 150 cuadras impulsado por el intendente Mauricio Davico busca que cada intervención de este tipo transforme la vida cotidiana de los vecinos, mejore el tránsito, valorice las propiedades y facilite tráfico vehicular en zonas que históricamente vieron dificultado el acceso inmediato.