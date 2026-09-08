La industria manufacturera y la construcción, dos ramas de actividad que tienen alta incidencia en el PBI, el empleo y otras variables económicas claves, tuvieron un mal desempeño en julio. Según el Indec, la industria retrocedió 5% con relación a junio y se contrajo 4,9% en comparación con julio del año pasado. De esta manera, ese sector acumula una caída del 2,6% en los primeros siete meses del 2026.

En lo que respecta a la construcción, los números muestran una baja del 4,6% en la variación mensual desestacionalizada y una retracción del 4,5% en la variación interanual. El lado positivo, es que ese rubro se mantiene en terreno positivo en el acumulado del año. En concreto, registra una mejora del 1,7% en el período enero-julio de este año, en relación al mismo período del 2025.

Maquinaria, equipos y calzado, los más golpeados



Puertas adentro de la industria, el resultado de julio golpeó de manera dispar a las distintas ramas. Doce de las dieciséis divisiones que componen el índice manufacturero mostraron caídas interanuales, mientras que apenas cuatro lograron sostenerse en terreno positivo.



La mayor baja se dio en “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, con una caída interanual de 31,4%. Según el Indec, la retracción se dio principalmente en la fabricación de equipos y aparatos de informática, televisión y comunicaciones, y componentes electrónicos, que se desplomó 49,8% por una menor producción de celulares y televisores. A eso se sumó una caída de 25% en equipos y aparatos eléctricos, explicada por una menor fabricación de motores, generadores y transformadores.



“Maquinaria y equipo” fue la segunda división con mayor retroceso, con una baja de 26,7%. La producción de maquinaria agropecuaria se hundió 46,6%, con menos unidades de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas y ciertas líneas de implementos, en un contexto de menor demanda de unidades de fabricación nacional.





“Prendas de vestir, cuero y calzado” cayó 15,9% en julio

La fabricación de prendas de vestir bajó 14,4% y la de calzado y sus partes, 26,5%. Los fabricantes nacionales enfrentan una menor demanda interna y una mayor competencia de productos importados.

Por su parte, “Productos minerales no metálicos” retrocedió 12,6%, un resultado directamente vinculado a la construcción. En ese caso, la fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria, es decir, básicamente ladrillos, se desplomó 41,3% por restricciones en la disponibilidad de gas que afectaron los niveles de producción.

“Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” mostró una caída de 5,4%, explicada principalmente por la fabricación de vehículos automotores, que bajó 9,9%. Según la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), las ventas a concesionarios de unidades nacionales cayeron 48,8% en julio, y ese segmento representa apenas 30,1% del total de ventas a concesionarios en lo que va del año.

El rubro de “Alimentos y bebidas”, uno de los que mayor incidencia tienen sobre el índice general, registró una baja más moderada, de 0,5%. La principal incidencia negativa se dio en galletitas, productos de panadería y pastas, con una caída de 6,2%, en un contexto de menor consumo interno de harina de trigo. La elaboración de vino cayó 13,6%: según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), los despachos al mercado interno bajaron 1,4% y las exportaciones, medidas en hectolitros, se redujeron 28,7%. En sentido opuesto, la molienda de oleaginosas creció 10,7%, con un aumento de 9,3% en el ingreso de soja a molienda, según la SAGyP.

Entre las pocas divisiones que crecieron, se destacó “Madera, papel, edición e impresión”, con una suba de 7,1%, traccionada por papel y productos de papel (12,6%) y, en menor medida, por madera (4,8%) y edición e impresión (3,2%). En tanto, “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” avanzó 8,1%, con un gasoil que subió 10,9% y naftas que crecieron 4,5%, aunque los asfaltos cayeron 35%. También fue positivo el resultado de “Industrias metálicas básicas”, que subió 1,6%, apoyada en la industria siderúrgica (5,4%) y en aluminio y otros metales no ferrosos (5%).

Los materiales de la construcción, con resultados dispares

En la construcción, el consumo aparente de insumos también mostró un comportamiento dispar en julio. Entre las subas se destacó el rubro “resto de los insumos”, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano, con un incremento de 22,8%. Le siguieron “artículos sanitarios de cerámica”, con una suba de 7%, mientras que “mosaicos graníticos y calcáreos y pinturas para construcción” prácticamente no mostraron variación, con subas de 0,7% y 0,1%, respectivamente.

Del lado de las bajas, el asfalto lideró la caída con un retroceso de 23,1%, seguido por el yeso, que cayó 21,2%. Los ladrillos huecos bajaron 12,9%, las cales 9,8% y el hormigón elaborado 9,5%. El cemento portland, uno de los insumos de mayor peso en la obra, retrocedió 8,1%, mientras que las placas de yeso cayeron 7,2%, entre otros insumos.

El resto de los indicadores del sector mostró un panorama algo más alentador. Los puestos de trabajo registrados en la construcción en el sector privado alcanzaron 376.374 en junio, con una suba de 1,2% interanual y un acumulado semestral positivo de 0,5%. La superficie autorizada por los permisos de edificación, por su parte, trepó 31,6% en junio en la comparación interanual, hasta 1.574.149 metros cuadrados, con lo que el acumulado de los primeros seis meses del año quedó 8,9% por encima de igual período de 2025.

Fuente: Infobae