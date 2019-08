Fuerte carta del endoscopista condenado por la muerte de Débora Pérez Volpin

Si bien el endoscopista orientó su descargo a los miembros de Endoscopistas Digestivos de Buenos Aires (ENDIBA), el escrito tomó estado público a raíz de las veces que sus colegas lo compartieron en sus redes sociales.

"Es muy feo pensar en que un riesgo se transforme en delito", arrancó Bialolenkier, que agradeció el apoyo recibido por sus colegas desde la muerte de la periodista.

"Los médicos no delinquimos, ni una mínima lógica del pensamiento puede hacer pensar eso. Pero este hecho, lamentablemente, generó que un médico que ama esta profesión no pueda no sólo llevarla a cabo, sino que no le admitieron ni la más mínima credibilidad a sus dichos, basándose en hechos hipotéticos", continuó.

Bialolenkier hizo foco en los informes que, según él, lo perjudicaron durante el juicio: "Muchas dudas planteadas en nuestro alegato fueron expresados en relación a esos informes, al menos llamativos. Pero acá no quiero encontrar responsables. El veredicto está tomado y debo pagar por ello y me haré cargo".

Hacia el final, el endoscopista hizo foco en cómo los medios trataron el estudio en el que se especializó: "La endoscopia no es solo diagnóstica y terapéutica, la endoscopia es preventiva y eso los medios creo que no lo supieron representar, generando miedo en la población".

"Quiero que sepan que si bien no puedo volver a ejercer por un largo periodo de tiempo, la vocación no la perdí y el título no me lo saca nadie. Cuenten conmigo para lo que sea. Yo siempre estaré desde mi humilde lugar y con una gran experiencia a cuestas", cerró.