Un hombre terminó hospitalizado tras un choque entre dos camiones ocurrido durante la madrugada de este martes en la Autopista Nacional 14, a la altura del kilómetro 11, en el tramo que une Entre Ríos con Buenos Aires.

Como consecuencia del impacto, el conductor de uno de los camiones debió ser asistido y posteriormente trasladado al Hospital Centenario. El traslado fue realizado por una ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas.

Personal de Bomberos trabajó en el lugar del siniestro, mientras se solicitó a los conductores que circulaban por la zona extremar las precauciones debido al operativo desplegado sobre la ruta.