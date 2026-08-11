INTENTAN ESTABLECER LA CAUSA
Fuerte choque de camiones en Ruta 14: internaron de urgencia a un chofer en el Hospital Centenario
Un hombre terminó hospitalizado tras un choque entre dos camiones ocurrido durante la madrugada de este martes en la Autopista Nacional 14, a la altura del kilómetro 11, en el tramo que une Entre Ríos con Buenos Aires.
Como consecuencia del impacto, el conductor de uno de los camiones debió ser asistido y posteriormente trasladado al Hospital Centenario. El traslado fue realizado por una ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas.
Personal de Bomberos trabajó en el lugar del siniestro, mientras se solicitó a los conductores que circulaban por la zona extremar las precauciones debido al operativo desplegado sobre la ruta.
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