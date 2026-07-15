Un fuerte impacto se produjo en la tarde de este miércoles en Gualeguaychú, entre un automovil Renault y una camioneta Toyota Hilux.

Según manifestaron testigos del siniestro a Ahora ElDía, una mujer iba conduciendo la camioneta y dobló realizando una mala maniobra, originando el impacto contra el automovil.

Por fortuna, ninguno de los involucrados en el siniestro resultó con heridas.