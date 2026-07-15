HACE INSTANTES
Fuerte choque en el Boulevard Pedro Jurado entre un auto y una camioneta
Se produjo pasada la 1 de la tarde, tras una mala maniobra.
Un fuerte impacto se produjo en la tarde de este miércoles en Gualeguaychú, entre un automovil Renault y una camioneta Toyota Hilux.
Según manifestaron testigos del siniestro a Ahora ElDía, una mujer iba conduciendo la camioneta y dobló realizando una mala maniobra, originando el impacto contra el automovil.
Por fortuna, ninguno de los involucrados en el siniestro resultó con heridas.
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