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Fuerte choque en la rotonda de Avenida Parque y Artigas: una joven fue hospitalizada
Al mediodía se registró un siniestro vial en la rotonda de Artigas y Avenida Parque, entre un automóvil conducido por una mujer de unos 60 años y una chica en bicicleta, que tras el golpe fue llevada en ambulancia al Hospital.
Una joven de 24 años que iba en bicicleta fue embestida por un automóvil Renault Sandero que era conducido por una mujer, que circulaba en dirección oeste.
A causa del impacto, la joven quedó tendida sobre el medio de avenida Artigas a la espera de la ambulancia.
En principio no habría sufrido lesiones de gravedad, pero adujo sentir un dolor en su cabeza a causa de la caída y por ello, tomando los recaudos necesarios, se realizó el traslado al Hospital Centenario para realizarle los estudios correspondientes.
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