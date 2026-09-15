Una joven de 24 años que iba en bicicleta fue embestida por un automóvil Renault Sandero que era conducido por una mujer, que circulaba en dirección oeste.

A causa del impacto, la joven quedó tendida sobre el medio de avenida Artigas a la espera de la ambulancia.

En principio no habría sufrido lesiones de gravedad, pero adujo sentir un dolor en su cabeza a causa de la caída y por ello, tomando los recaudos necesarios, se realizó el traslado al Hospital Centenario para realizarle los estudios correspondientes.