Un importante siniestro vial entre dos autos se registró durante las primeras horas de este jueves en la Ruta Provincial 11, cerca del acceso a Aldea Protestante, en el departamento Diamante. Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital San José.

El choque involucró a un Fiat Palio conducido por una mujer de 23 años y un Fiat Siena en el que viajaban un hombre de 69 años y una mujer de 66.

Personal policial de la Comisaría de Valle María asistió a los ocupantes de ambos vehículos, quienes presentaban distintas lesiones y fueron derivados al hospital de Diamante para recibir atención médica. No se conocen detalles sobre su estado de salud.

En el lugar se realizaron las pericias dispuestas por el Ministerio Público Fiscal para establecer las causas y circunstancias del siniestro. Mientras tanto, la Policía mantuvo señalizado y asistido el tránsito.