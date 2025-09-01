Un auto y una ambulancia colisionaron fuerte este domingo a la noche en inmediaciones de Eva Perón y Juan José Valle de la ciudad de Concordia. Por el hecho hubo tres personas hospitalizadas, entre ellos un niño.

El hecho se registró este domingo a las 20:26. Participaron una Fiat Ducato utilizada como unidad de traslado perteneciente al Hospital Heras y un Renault Symbol donde iba una familia.

La ambulancia chocó con su parte frontal cuando transitaba por Eva Perón en sentido sur-norte. En tanto, el auto impactó con su parte trasera cuando transitaba por Eva Perón en sentido sur-norte.

La enfermera que se encontraba a bordo de la ambulancia resultó trasladada al hospital, al igual que un menor y su madre que iban a bordo del automóvil Renault Symbol, debido a que manifestaban dolencias en sus cuerpos.