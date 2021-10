Fuerte crítica del Frente Entre Ríos al control de precios: "viejas recetas que no han funcionado"

Además de los actuales dirigentes se apreció en la reunión a políticos gente con muchos años en la política como el caso de Emilio Martínez Garbino, y en lo que se refiere a legisladores en funciones a Nicolás Mattiauda.

José Doratti presidente del Comité Departamental dijo que “los precios cuidados es una receta que ya hemos visto en otras oportunidades que no ha funcionado”.

Acotó que “con las lógicas de comercialización de alimentos estos controles no son eficientes, poniendo una estructura muy grande tratando de controlar algo que se maneja por la oferta y la demanda.

No es una medida que ayude y se toman en momentos de campaña para tratar de captar la atención de la comunidad y tratar de captar ese voto de la derrota terrible que sufrió el gobierno en las Paso. Esto es una pobre reacción del gobierno en una economía que hace rato se les fue de las manos y no pueden manejar”.

En cuanto a la apertura de fronteras, señaló que “hay un pedido de la comunidad para que se abran las fronteras y no solamente desde el punto de vista de comercialización, también para el reencuentro con los familiares que se encuentran a ambos lados del Uruguay. Sería importante que se avance, máxime en este período de calma epidemiológico y el avance de la vacunación”.

Sobre la campaña destacó que la ve “muy bien, estamos en una instancia en donde preparamos a toda la militancia para la campaña, trabajando en la fiscalización, contando con gente de todas las edades que se ha sumado, que participa, acompaña, algo que pensamos no se iba a dar en ese número. Gente que quiere fiscalizar, cuidar el voto, no detectando irregularidades en las últimas votaciones”.

Cerró diciendo que “mucha gente se ha acercado para participar, y en eso estamos, organizando los equipos para la próxima elección”Osvaldo Fernández, referente del GEN en la ciudad, dirigente con una dilatada trayectoria, indicó que “ ha quedado demostrado, en la historia argentina, que no sirve el control de precios.

ucr.jpg

No solo como herramienta de política económica, también como una imagen que se le ofrece al consumidor que no es real a la hora de ir al comercio. En definitiva lo que uno ve en las góndolas es que esos supuestos controles no existen, no son tales, generando una situación que luego estalla, y como bien sabemos en la historia argentina ocasionando gravísimos perjuicios a los que menos tienen”.

Consultado por la apertura de las fronteras y la llegada de uruguayos dijo que no entendía “porque no se hizo antes en los casos de Gualeguaychú-Fray Bentos, Colón-Paysandú, solo en Salto-Concordia de una forma en la que generó protestas en cuanto a la implementación”.

Pidió por “una apertura de todo el corredor de frontera de Entre Ríos con el Uruguay, respetando los protocolos sanitarios. Es algo que necesitamos, no solo desde el punto de vista económico, también desde los social con familias que han quedado aisladas de uno y otro lado del río”.

Finalmente, Francisco Álvarez, presidente de Nuevo Espacio, indicó que “el control de precios ha fracasado sistemáticamente todas las veces que lo han querido implementar. Es negar la realidad, no entender que la problemática de la inflación tiene distintas causas y emplear las mismas recetas que en situaciones anteriores han fracasado están condenadas a un nuevo fracaso. Es algo imposible de controlar y antinatural”.

ucr2.jpg

Consultado por el control de precios que hicieron algunos intendentes del conurbano bonaerense indicó que se trata de “una situación irregular y como abogado debo señalar que esa es una facultad indelegable de funcionarios específicos del gobierno. No se puede delegar en particulares, organizaciones sociales, ni en organizaciones políticas. Es ilegal y cualquier comerciante, ante esa situación tiene la posibilidad de ejercer el derecho de admisión, no permitir el ingreso de gente que no está autorizada a realizar este tipo de tareas”.

Nuevo Espacio tiene sus raíces en el Peronismo y consultado el dirigente sobre si el actual gobierno tiene algo de peronismo sostuvo que “está totalmente desvirtuado, por eso desde nuestro espacio se habla mucho de Kirchnerismo”.

Al respecto trajo a colación palabras del ex Gobernador Jorge Pedro Busti quien señaló que “El Kirchnerismo es la deformación trágica del peronismo, palabras con la que coincido, ya que entiendo le ha hecho mucho daño, una cuestión ideológica que no tiene nada que ver con lo que fue alguna vez el peronismo”.