El primero en disparar fue el Director de Legales y Técnica del Municipio, Martin Britos, quien conversó con ElDía desde Cero (Radio Cero FM 104.1) y expresó que están a la espera “que nos llegue la contestación de lo que pidió Martín Piaggio a Migraciones, porque se habría violado su intimidad, y en caso de confirmarse se comenzaría con una querella”.

Luego, adelantó que se correría de su papel de funcionario, y opinó que “sería un acto de espionaje o inteligencia ilegal. No me sorprende que un espacio político se maneje de esta manera, cuando llegaron al poder con una de las estafas electorales más grandes; tampoco me sorprende que ellos hayan utilizado métodos ilegales para obtener un poder que nunca pudieron alcanzar con bases legítimas”.

“Hay canalladas, hay infamias que vienen de la derecha política de la que tenemos representantes a nivel local en el Concejo Deliberante, que ya debemos ponerlas sobre la mesa y discutirlas, porque criminalizan a políticos porque se ponen en juego sus intereses. Esto demuestra que son falsos, hasta en las banderas más visibles de ellos, como es la de la libertad. Hasta en eso son falsos, porque violar la intimidad y la privacidad, es la piedra angular de estas libertades”, disparó el abogado.

Además agregó que “sólo nos quedan sus intereses personalistas. Ellos vinieron por todo, destrozaron el país y lo hicieron con estos métodos. A nivel local nunca aceptaron la paliza electoral que le dio la gente en las urnas; a partir de ahí hemos tenido todo tipo de denuncias contra nuestro Intendente, contra nuestro conductor”.

En cuanto a la “ola de denucnias”, Britos enumeró que “denunciaron la compra de alcohol en gel en medio de una pandemia, cuando era un recurso escaso. Denunciaron contratos hechos en absoluta legalidad; denunciaron un ASPO, hasta denunciaron al Hospital cuando el conductor era Martín Roberto Piaggio, por la maniobra contra uno de sus operadores. Esto es un plan sistemático de Cambiemos a nivel local”.

“Todas estas denuncias del arco opositor realizadas por Echandi, Leissa y compañía y cuentan con dos fuentes: Por un lado el Boletín Oficial donde se exponen todos los datos transparentemente, y la otra herramienta es el espionaje. Esto hay que ponerlo sobre la mesa. Los que dicen llevar la voz de la República, por atrás vienen con el espionaje y con la confusión permanente de la sociedad, creando un clima hostil con este plan sistemático”, sostuvo Martín Britos.

Y agregó que todas las causas no han corrido con suerte y se han desarticulado la mayoría de los casos “de estos denunciadores compulsivos, de este espacio que ha fundido al país cada vez que pudieron”.

Finalmente, opinó que la polémica por la vacunación a empleados municipales será “un archivo grande como una casa porque se siguieron los lineamientos de Nación pero no hubo ningún vacunado VIP”.

La respuesta de Echandi y más denuncias

El concejal de Juntos por el Cambio, Pablo Echandi, se hizo eco de la investigación por presunto espionaje ilegal. Dijo que si se confirma que hubo espionaje “es gravísimo y vamos a repudiar con crudeza, como hacemos siempre desde nuestro espacio, cuando alguien de los nuestros mete la pata”.

“No tengo idea por qué motivos se investigaría al Intendente Piaggio. No conozco la causa en sí, pero no tendría sentido averiguar las salidas del Intendente porque son casi públicas”, aseguró el edil, peor agregó que “hubo un pago de 300 mil pesos a una empresa, cuando el Intendente viajó a España… cuando Martín declaró que había sido invitado por el Gobernador; y nunca recibimos ese dinero para reemplazar esos pagos”.

En cuanto al abogado del Municipio lanzó: “Britos quiere tapar lo de la vacuna, porque saben que han cometido un delito, un gran error. Nosotros no somos denunciadores seriales; lo del Autódromo está en investigación porque los números no cierran. También hemos denunciado los robos que han ocurrido en el ex Frigorífico; otra causa fue la del robo en el Ecoparque donde faltaron 300 mil pesos y eso quedó en la nada”.

Y cerró: nuestro trabajo es controlar, y también tenemos proyectos “sobre la tasa de comercio, la tracción a sangre, los geriátricos y también sobre tránsito”.