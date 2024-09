Daiana Ghiglione publicó un video en sus redes sociales a través del cual hizo un descargo sobre las condiciones en las que se encuentra el Mercado del Munilla y señaló que el responsable de Producción Municipal mentía al decir que solo había cuatro locales funcionando y que eso genera efectos negativos para la actividad económica del lugar.

En diálogo con Ahora Cero Radio, la comerciante y Eduardo Petti de Producción protagonizaron un cruce radial en donde expresaron cada uno su punto de vista.

En el caso de Daiana, expuso que hace dos meses que están sin contrato y con incertidumbre: “Recibimos una nota por abajo de la puerta en la que decía como que nos quedemos tranquilos que nos iban a dar la posibilidad de renovar el contrato e incluso de cambiar el local si queríamos. En agosto tuvimos una reunión en la que nos dijeron el nuevo canon”.

Ghiglione manifestó que incluso a algunos comerciantes les ofrecieron perdonarles la deuda a cambio de que se fueran y señaló: “Desde que asumió este nuevo gobierno, los locales se fueron vaciando cada vez más y no se ocupó ninguno. También hay personas gente han querido dar de baja el contrato y le decían que no podían”.

En tanto, la vendedora de vinilos apuntó que en la actualidad hay 12 negocios funcionando y no cuatro como habían afirmado desde el Municipio. También señaló que hay comerciantes que “pagaron la deuda pero haber tenido una deuda en un tiempo no le renovaron el contrato”.

En último lugar, hizo mención de que los comercios que estaban ubicados en el frente del Mercado, fueron trasladados al interior lo que generó que quede vacío para los transeúntes: “Si alguien pasa por afuera y ve todo vacío no entra”.

Por el otro lado, Eduardo Petti esgrimió su postura y expresó: “Hay muchas cosas que se están comentando que no son así. Cuando se firma un contrato uno se somete a cumplir reglas de apertura de horarios y hay casos en que no se cumplen. Entonces, cuando no abrís estás perjudicando a tus compañeros. En el caso de Daiana tenemos documentado que ella no abre por la mañana, sino únicamente por la tarde y solo algunos días. También tenemos documentado su deuda de canon y expensas. Eso que argumenta de que la deuda de luz es independiente es falso, porque la deuda le queda al domicilio con lo cual si ella se va y yo quiero cambiar el medidor no lo puedo hacer. Ayer estuve reunido en la Cooperativa Eléctrica analizando la situación de toda la deuda de luz que hay y que complica a la futura renovación de los que vengan. Entonces, me parece que es momento también de poner blanco sobre negro hablar con responsabilidad y no decir cualquier cosa”.

Así mismo, Petti apuntó contra las situaciones de índole doméstica que manifiestan los comerciantes para no abrir en los horarios pactados por contrato: “ Si se da permisos particulares para cada uno de los 28 locales que exponen sus situaciones domésticas, es imposible llevar adelante un proyecto comercial. Si tenemos que atender dos situaciones particulares domésticas de cada uno así nunca vamos a poder llegar a un buen puerto. Cuando uno se compromete con algo tiene que cumplirlo”.

Finalmente, aseguró que están abiertos al diálogo con todos los comerciantes para solucionar la situación.