A raíz de las declaraciones de un prestador turístico de la ciudad, Fernando Zubillaga, presidente del Consejo Mixto de Turismo, salió al cruce y manifestó que “fue un irrespetuoso”.

"Marcelo Giachello fue irrespetuoso con las personas del Observatorio por decir que los números están inflados. No hay ningún interés por parte de una persona que hace años que se dedica a esto para inflar los números. Nosotros hablamos de números y no de sensaciones, y Turismo se lo toma muy en serio", sentenció Zubillaga.

Y continuó: “Debería pedir una disculpa públicas. Debería pedir perdón a las dos personas que hacen estadísticas, porque no tienen ningún interés en desvirtuar los números. Hay dos personas que de lunes a viernes llaman a 80 prestadores para relevar los datos. Los números son reales y objetivos. No me gusta que se le falte el respeto a personas que trabajan todos los días y que ponen su sabiduría en pos de la ciudad. Entonces, considero que en algún momento Giachello debería presentarse en la Oficina de Turismo y pedir perdón”.