En un posteo en X por la mañana, Bullrich criticó que la Argentina no figuraba entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión del sistema de subte.

“Un servicio que funciona mal, líneas que no conectan y una Ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complicado. Mientras otras capitales avanzaron, Buenos Aires perdió el ritmo”, criticó la senadora libertaria.

De esa manera, Bullrich volvió a mostrarse en modo campaña mientras su nombre se impulsa como la principal candidata oficialista a jefa de Gobierno porteño en las elecciones de 2027 en momentos en los que la figura de Manuel Adonri —que aparecía como potencial candidato—se debilita en medio del escándalo por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde LLA apuestan a desbancar a Pro, la fuerza que lidera Mauricio Macri, el principal aliado parlamentario de Milei, de su histórico bastión de poder.

Pocos días atrás, Bullrich encabezó una recorrida por el centro comercial de Villa Lugano, en el sur de la ciudad, donde caminó una cuadra y dialogó con comerciantes y vecinos que salían a su encuentro cuando la reconocían. Más temprano, visitó una fábrica de juguetes en Villa Soldati, en donde LLA carece de un fuerte arraigo territorial.

La respuesta de Macri

"Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!”, respondió Macri en X, en una velada crítica a su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta.

En ese sentido, Macri le remarcó que el subte es una “prioridad” para su gobierno y enumeró las acciones que tomó la administración porteña en ese ámbito:

“Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años. Compramos 174 coches para renovar toda la Línea B, que no hace falta ni que te diga en qué estado la recibimos, y 50 más para las Líneas A y C. Todos 0KM”, precisó.

Asimismo, destacó que CABA es una de las primeras ciudades del mundo en incorporar el multipago en el subte. “Antes eras rehén de la SUBE, hoy tenés libertad para pagar como quieras”, indicó.

Y por último, aseguró que el gobierno porteño avanzó en la licitación para renovar “77 escaleras mecánicas”, algunas con más de 70 años de antigüedad y en la modernización de “30 estaciones”.