El conflicto trascendió este fin de semana y tuvo su disparador el jueves pasado: integrantes del Conjunto Carnavalesco Los Abuelos Divertidos -un grupo de adultos mayores conformado hace 21 años- denunciaron que con el argumento de trasladar su espacio/taller (en calle Buenos Aires 1221), la Municipalidad les quitó la llave del mismo y se apropió de muchos elementos obtenidos por cuenta propia que estaban en su interior; luego, de manera inconsulta, este jueves tiró a la basura parte de sus materiales (trajes, accesorios, gomaespuma, etc.); además, desde el Área del Adulto Mayor les exigieron cambiar su nombre.



Hasta el momento, la Municipalidad no se ha expresado al respecto.





En diálogo con Ahora ElDía, Claudia Gebhardt, integrante de los Abuelos, relató el conflicto que “lleva 8 meses de falta de diálogo”:



“En febrero, en pleno Corsos Matecito, la nueva encargada del Área del Adulto Mayor de la Municipalidad (Evangelina Carrozzo) nos empezó a decir que Víctor Hugo (Lapido) ya no pertenecía al Área y que pasábamos a depender de ella”



“Fue todo un atropello. En primer lugar, nos exigía que le confeccionemos un inventario de todo lo que había en el galpón porque según ella todo pertenecía al Área del Adulto Mayor, cuando la Municipalidad lo único que hacía era pagar el alquiler del galpón, un bidón de agua con un dispenser y la luz. Terminado el Corso Barrial, se hizo presente por primera vez en el galpón la señora Carrozzo y el señor (Juan Ignacio) Olano, los cuales fueron muy irrespetuosos para con los Abuelos".



“En marzo nos quitaron las llaves del galpón, lo cerraron y nos dejaron allí dentro todas nuestras pertenencias, que fueron obtenidas por venta de rifas, peñas, ventas de pollos y tortas, obras de teatro y participaciones en el Corso Barrial”.



“Nos cansamos de mandar notas al intendente, al secretario de Gobierno e incluso a la señora Carrozzo, para que nos dejarán sacar nuestras cosas. Nunca tuvimos respuesta. Todo este tiempo hubo cero dialogo y el galpón estuvo totalmente cerrado”.



“Tuvimos que comenzar de nuevo con todo el grupo de adultos mayores; contenerlos a todos, pues dentro de ese galpón estaban todos los sueños, trabajos, y hasta recuerdos de abuelos que ya no están. Además de quitarnos nuestra identidad, porque según la señora Carrozzo el nombre ‘Abuelos Divertidos’ le pertenece al Taller Municipal de Adultos Mayores. O sea, 21 años de trayectoria y tuvimos que cambiar el nombre”



“El jueves, mientras está señora hablaba en una radio de re-ubicar y resguardar las cosas de la murga, fueron tiradas a la basura; porque creo que en un volquete no se trasladan cosas sino que se desechan. Justo el jueves una integrante de la murga pasó por la esquina y vio todo el movimiento y nos avisó en el grupo y como pudimos fuimos a rescatar de la basura parte de nuestra historia carnavalera".



“Además, muchas cosas se adquirieron en programas provinciales de Abuelos en Acción”



"Prácticamente era nuestra casa. Para la mayoría de los adultos mayores era su lugar de contención, de escucha, de compañía y de tomar una merienda digna.



"El Gobierno nunca nos escuchó. Tiraron a la basura toda nuestra trayectoria y nos quitaron nuestra identidad".