Fuerte denuncia de la madre de un jugador de la ciudad: "la UER dejó a mi hijo a la deriva"

Por Fabián Miró

Matías Albornoz, jugador de Central Entrerriano, sufrió fractura de tobillo disputando el Campeonato Argentino M16 en Junín representando a la Selección de Entre Ríos de Desarrollo. En una acción de juego, Matías sufrió una durísima lesión que lo obligó a estar con una bota que le colocaron en una clínica de Junín y recién el próximo martes, le realizarán una resonancia magnética en Concepción del Uruguay, para saber el grado real de la lesión para luego intervenirlo quirúrgicamente.

Mónica Borrajo, mamá del jugador del Rojinegro, expresó a ElDia que “en el partido ante la URBA se le cayeron dos adversarios encima, sintió un ruido feo y lo más temido se transformó en realidad: lo sacaron en camilla y le realizaron las primeras atenciones en la cancha, luego le colocaron una bota, le dieron muletas y lo llevaron a hacerse unas placas a una clínica. En la radiografía se confirmó la fractura de tobillo, el médico que lo atendió era clínico y no lo enyesó porque en su opinión, la lesión requería cirugía”.

“Así fue que Matías pasó desde el viernes hasta el lunes con la bota sin que nadie más lo viera. De hecho, aún hoy sigue con la bota colocada porque todavía no sabemos la gravedad real de la lesión”, expresó Mónica, añadiendo que “el lunes siguiente a la lesión empezamos a buscar un médico especialista en la ciudad para que lo atienda, pero no conseguíamos uno que lo vea lo más pronto posible, nos daban turnos para jueves o viernes y no podíamos esperar tanto. Finalmente, el entrenador de Central nos consiguió contactar con un médico que habitualmente concurre a los partidos de rugby, miró la placa y dijo que había que operar, que seguramente requería de tres clavos y nos dio a conocer los números de la intervención, que superaba los 100 mil pesos”.

La mujer expresó también que “me dijeron desde la Unión Entrerriana que iban a ser todo lo posible para acompañar a Matías porque era un jugador de Selección, pero terminaron siendo mentiras, hasta el día de hoy seguimos peleando. Luego, un dirigente o no se bien qué de la UER me dijo que no le correspondía a la Unión Entrerriana hacerse cargo porque se trataba de un campeonato nacional y era la Unión Argentina quien debía hacerse responder. La UER está asegurada por el Instituto del Seguro que cubre hasta 55.000 pesos, según lo que nos dijeron, esta cirugía es bastante más costosa, es decir lo de la UER nos alcanzaba para gastos de internación y algo más”.

Además, añadió que “la UAR trabaja por reintegro, es decir tenemos que pagar todo y después nos reintegran, eso fue lo que nos explicó la gente de Paraná”.

También resaltó que “Central Entrerriano se puso a entera disposición de Matías, pese a que en el momento de la lesión no estaba jugando para Central, nos recomendaron profesionales de Concepción del Uruguay, donde por finalmente lo atendimos por nuestra obra social, debido a que no podemos seguir esperando. Presentamos la denuncia en el Instituto del Seguro y nos dijeron que lo se harían cargo de lo que la obra social no cubra, pero todo porque nos movimos nosotros, cuando creemos que lo más lógico hubiera sido que la Unión Entrerriana actuara, tomando en cuenta que Matías se lesionó representando a la provincia”.