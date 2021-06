Fuerte descargo de Romina Pereiro tras las declaraciones de Angie Balbiani

Angie desmintió de forma tajante cualquier tipo de relación con Rial y reconoció que una actitud de ella le habría molestado a Romina: “Ella no me llamó. Eso molestó. Yo le traje habanos porque me había ayudado con una negociación. Eran cuatro y de hecho los compro Juan, mi novio”, aseguró la periodista.

Días después de la aparición de Angie en LAM y la repercusión de sus dichos, una seguidora le preguntó a Romina a través de Instagram Stories: “¿Cómo hacés para no contestarle nunca al ‘mediático de turno’?”, le consultó.

Entonces, Pereiro realizó un fuerte descargo, sin nombrar a Angie, pero dejando en claro por qué no le da importancia a este tipo de conflictos mediáticos: “Es que ese no es mi juego. Me aburre, me pasa que estoy muy sensibilizada con otras cosas. Me tocó ser profesional de la salud en medio de una pandemia, y si bien no estoy en ‘la línea de batalla’, a diario me encuentro con situaciones que tengo que acompañar, muy dolorosas, que te desafían desde lo profesional y personal”.

“Dentro del contexto que vivo profesionalmente, todo esto me parece chiquito. Para mí, lo más importante son los vínculos y los seres queridos. Estoy súper agradecida de tener la familia, los amigos, colegas y compañeros de trabajo que tengo. Cuando tus prioridades son esas, cualquier otra cosa, ni siquiera te roza. Pero entiendo y respeto al que le sirve y le suma. Yo por mi lado, no puedo estar más que agradecida con la vida”, cerró contundente.