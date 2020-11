Fuerte enojo de Dalma con el médico de Diego: "Quedamos en cuidar la privacidad"

La actriz compartió una tierna foto que la muestra súper sonriente y luciendo una remera que se destaca por un foto retro de su papá jugando al fútbol. En primer lugar, les agradeció a los fanáticos del Diez por los buenos deseos que le mandan a su familia en un momento tan delicado.

"Una amiga me regalo esta remera y hoy yo les quiero mandar este abrazo de gol a todos los que rezaron y nos mandaron los mejores deseos para que mi papá se pueda recuperar. Nunca estuvo en mi hacerme la misteriosa pero teniendo a una persona tan importante en terapia intensiva me parecía que lo más correcto era que hablaran los médicos", expresó.

Y aprovechó la oportunidad para lanzarle un duro palito a Luque, quien compartió la foto a pesar de, según Dalma, habían acordado mantener a Diego lejos de los medios masivos de comunicación.

DALMA.jpg

"Habíamos quedado que TODOS íbamos a preservarlo y alguien publicó una foto... Hay cosas que jamás voy a entender... Me enfoco en acompañarlo porque es un camino largo y hay mucho por hacer. Como siempre les digo, no me alcanza la vida para agradecer tanto amor hacia mi papá", sentenció.