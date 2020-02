Fuerte frase de Burlando sobre los rugbiers: "Disparándole con un arma, le daban.."

“Lo que ha sucedido es algo inusitado desde el punto de vista de la violencia. Lo que se ha hecho con Fernando es mucho peor que haberle disparado con un arma a corta distancia. Cuando a una persona cuando se la patea en la cabeza estando inconsciente, las posibilidades de vida son nulas. Con un arma, le hubieran dado más posibilidades de vida”, aseguró Burlando, en TN.

"Hubiese tenido la posibilidad de escapar, de que erren el disparo. Uno no toma conciencia de la gravedad de los actos de los detenidos, pero patearle la cabeza a alguien es directamente abrazar, pretender la muerte", agregó, contundente.

Además, el abogado se refirió al pedido de la fiscal Verónica Zamboni de estudios para determinar si los detenidos pudieron haber estado bajo los efectos de drogas. "La circunstancia de que existan drogas no significa para nada que no hayan comprendido la criminalidad de sus actos. Claramente, no se encontraban con ningún tipo de alteración morbosa de sus facultades o algo por el estilo. Sí podemos inferir, en este nivel de agresividad, alguna referencia previa", concluyó Burlando.

Al día de hoy, ocho de los diez rugbiers permanecen detenidos en una celda de la alcaidía de la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores: Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (20), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20) y Lucas Pertossi (21), quienes están acusados de ser coautores del "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" de Fernando y de las "lesiones" que sufrieron sus amigos. Además, permanecen imputados aunque excarcelados Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19), acusados de ser "partícipes necesarios".