Fuerte frase de Sofía Zámolo contra la medicina, tras la muerte de su mamá

"Mi reina, qué injusto. Tantas cosas hoy sé que no hubiésemos hecho. Quimios que no tenían porcentaje ni chances de mejorar tu cáncer, pero sí de perjudicar tu calidad de vida... Pero nadie nos lo dijo", se lamentó a través de sus stories de Instagram junto a una foto de su mamá.

Y les dio un consejo a sus seguidores: "Averigüen bien, investiguen bien. Pregunten, lean, infórmense sobre todo lo que hoy hay para tratar o curar el cáncer, porque a mí me llegó mucha información, pero tarde".

En ese punto, hizo una tajante aclaración: "No soy médica, pero si hay algo a lo que me dediqué en estos 11 meses fue a leer, preguntar y hablar con muchísimos médicos, oncólogos, holísticos y nutricionistas especializados en cáncer. Muy tarde me enteré de que el cáncer de mi mamá no iba a tener respuesta con la quimioterapia. Averigüen bien, hay tantas cosas por hacer".

Zámolo2.jpg

Antes de cerrar, se refirió a cómo el cáncer debilita el sistema inmunológico y destacó la importancia de una alimentación, según Sofía, lejos de la proteína animal.