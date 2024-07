El 1 de julio, el intendente Mauricio Davico anunció cambios en su Gabinete, reemplazando un secretario y cuatro directores, reestructurando de esta manera su equipo de trabajo y renovando los ejes de su gestión, siendo “Orden y Gestión” el nuevo lema de sus acciones.

Tras el anuncio se supo que la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura quedaba a cargo de Silvio Leuze en lugar de Domingo Carrazza; el cargo de director de Obras Sanitarias fue ocupado por Antonio Dumón -en reemplazo de Gustavo Piccoli- y la Dirección de Obras Públicas fue ocupada por Andrés Broggi, que reemplazó a Néstor Fleytas. Finalmente, en la Dirección de Educación, en reemplazo de Carolina Villarreal asumió Bertha Baldi, ex decana de la Facultad de Bromatología UNER.

Estos cambios, producidos a poco más de seis meses del inicio de la gestión, llamó la atención de algunos e incluso, puertas adentro, muchos funcionarios supieron que se había terminado la “Luna de Miel” de los primeros meses en función y se dieron cuenta que su trabajo tenía que ir en una misma dirección con las diferentes áreas.

Ahora, a casi un mes de los reemplazos, Luciano Garro, el Jefe de Gabinete, figura creada durante esta gestión para coordinar las acciones del Estado llevadas adelante por las diferentes Secretarías, reafirmó esta premisa y lanzó un fuerte mensaje, en el que dejó en claro, muy parecido al que lanzó Cristina Fernández de Kirchner en 2020 cuando habló sobre “funcionarios que no funcionan”.

“Si hay funcionarios, o una parte de la política, que no le encuentra la vuelta para generar la solución a las personas entonces tienen que dar un paso al costado”, sostuvo Garro en una entrevista en Ahora Cero Radio.

“Me parece bien que haya cambios, y no hay que dramatizar mucho a esos reemplazos. Lo hablaba hace poco con alguien del Gobierno provincial que me había preguntado sobre esos cambios que habíamos hecho en el Municipio. Y le dije que si los funcionarios no le pueden encontrar la vuelta, que no quiere decir ni que sean malas personas ni que hacen mal su trabajo, tienen que dar un paso al costado”, sostuvo en este sentido.

“Si veo que mis prioridades, que son las que el intendente me dijo que tengo que cumplir, no puedo hacer que las cumplan, entonces tengo que dar un paso al costado. Yo, un Secretario, un Director, quien sea: si no podemos cumplir con las metas, entonces tenés que dar un paso al costado. Soy partidario de que los funcionarios cuando llegan el primer día, pongan la renuncia a disposición del Intendente”, reafirmó.

“Cambiamos el lema, ahora nuestros parámetros a seguir son Orden y Gestión, y estoy confiado en que podamos seguir en esta dirección, en este camino”, sostuvo al respecto.

Las próximas obras en la ciudad

El Jefe de Gabinete también adelantó sobre los nuevos trabajos y las prioridades de la gestión en el corto plazo. En este sentido, Garro remarcó que el objetivo más importante que tiene el gobierno de Davico es que todos los habitantes de la ciudad lleguen al verano con un servicio óptimo de agua potable.

“Tenemos un objetivo concreto que es la optimización de los recursos, fundamentalmente en el servicio de agua. Venimos trabajando a diario y muy duro con el Secretario de Desarrollo Territorial Silvio Leuze y con Antonio Dumón, actual director de Obras Sanitarias, para llegar al verano con el agua a la totalidad de la ciudad. Eso es una prioridad”, adelantó Garro.

Para que eso pueda suceder, es clave el inicio de una obra que desde hace dos años está licitada pero que aún no se ha puesto en marcha. Se trata de la ampliación de la red de agua potable mediante la construcción de un caño de agua y la instalación de un nuevo tanque de agua en el barrio Molinari. Luego de estos trabajos, se estima que unos 30.000 vecinos podrán tener un servicio óptimo.

“La obra del caño de agua, que se construirá en avenida Del Valle hacia el sur, se iniciará en los próximos días. Esa obra estaba parada desde hace 2 años, estaba licitada y adjudicada, pero alguien la durmió no sabemos por qué. El problema que tenemos no es de producción de agua, sino de distribución”, adelantó el funcionario y agregó que también se va a instalar el tanque en el barrio Molinari y también se van a abrir algunos pozos: “Vamos a llegar con el agua a toda la ciudad, y queremos cumplir con esto para enero”, enfatizó.

Por otra parte, Garro también se refirió a los trabajos que se deben hacer en el Corsódromo, algo que también tiene en el horizonte el próximo verano, cuando comience una nueva edición del Carnaval del País.

“En el Corsódromo estamos trabajando mucho con Defensa Civil y Obras Públicas. Primero queremos tener un mapa real de la situación y su estado. En este contexto, queremos llevar agua a la pasarela y llevar un sistema de contraincendios a la pasarela. Además, queremos dotar los baños. La prioridad es la seguridad, los baños y las cantinas. Nos preocupan las cuestiones estéticas de las cantinas, porque hasta ahora son como asentamientos. Tenemos que empezar a mejorar los servicios”, remarcó.

Las elecciones del año que viene

Aunque todavía falta un año para los comicios de medio término que tendrán lugar en 2025, lo cierto es que ya se empiezan a vislumbrar la próxima cita con las urnas, las cuales renovarán tres Senadores y cinco Diputados en el Congreso de la Nación. En este sentido, Garro afirmó que se tiene que apostar por las nuevas generaciones, inclusive habló de postular a los “sub 40”.

“Ojalá sea Mauricio Colello, Secretario General de la gobernación de Rogelio Frigerio”, propuso el Jefe de Gabinete de Davico, quien también nombró como potencial candidato al ministro de Gobierno Manuel Troncoso.

La referencia de Mauricio Colello no es caprichosa: los dos senadores por el PJ que han ocupado o que ocupan una banca en la Cámara Alta –Sigrid Kunath y Edgardo Kueider– anteriormente ocuparon la Secretaría General de la Gobernación, uno con Sergio Urribarri y el otro con Gustavo Bordet.

“Tenemos que tener un senador joven. Tenemos referentes entre la franja de los 30 y los 40 años que pueden ocupar ese puesto”, afirmó antes de desmentir que sea el Intendente de Gualeguaychú uno de los nombres que ocupará esa lista: “A Davico déjalo acá”.

“Nosotros tenemos cuadros sub 30 que son muy buenos. Nuestra viceintendenta Julieta Carrazza está en esa franja, lo mismo que el secretario de Desarrollo Humano Juan Ignacio Olano. Ellos dos tranquilamente podrían ser legisladores. A mí me gustaría que el próximo Senador fuera sub 40 por cómo ha cambiado el Estado”, remarcó.

Pases de facturas a la gestión anterior: ¿Asuntos del pasado?

Una de las acciones realizadas por la gestión Davico fue el traslado de la Corneta Murguera de la Costanera del Tiempo a la explanada del Museo del Carnaval. Esto despertó algunas críticas de algunos referentes del piaggismo, quienes también aprovecharon para poner el ojo en el estado de las esculturas ubicadas en uno de los vértices del Parque de la Estación.

“La Corneta Murguera tiene que estar en el Museo del Carnaval. Y con respecto a las esculturas, uno de los grandes problemas que tienen es que Gualeguaychú se quedó sin talladores desde que en las Carrozas Estudiantiles prohibieron trabajar con esculturas de telgopor. Las figuras que estaban ahí necesitan una reparación integral porque parecen más la casa de terror que el Museo del Carnaval”, afirmó e inmediatamente chicaneó: “Si la mudanza de la Corneta Murguera y el estado de las esculturas del Museo del Carnaval son las mayores críticas, entonces no estamos tan mal”.

Sin embargo, también reconoció que tanto él como el resto de los funcionarios no deben ampararse más en las falencias de la gestión pasada, encabezada por Martín Piaggio, y asumir las responsabilidades como propias.

“Superé toda la parte de blanquear las situaciones que venían del Gobierno anterior. Ahora, si no tomamos cartas en el asunto es problema nuestro. Yo, en lo personal, di vuelta la página. Ahora es responsabilidad nuestra”, concluyó al respecto.