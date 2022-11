No todo es romance y sexo en la casa de “Gran Hermano 2022”. A medida que pasan las semanas, los hermanitos comienzan a ajustar sus estrategias para llegar a la final de la competencia. A su vez, la convivencia constante permite que las verdaderas personalidades de los hermanitos salgan a la luz y los lleve a la confrontación con el resto de los concursantes. Tal es el caso de Juan Reverdito y Walter “Alfa” Santiago, dos de los participantes más grandes.

Si bien el enfrentamiento de los competidores no es nada nuevo, esta vez protagonizaron una fuerte pelea. Pese a que ambos se mostraron cercanos por su unión con Romina, el intenso cruce de palabras que mantuvieron evidenció la mala relación que mantienen.

En las últimas horas, Juan y otros de sus compañeros molestaron a Alfa mientras este intentaba dormir. El hombre de 60 años, sin titubear aseguró: "Vos seguí ordenándote el culo y dando órdenes. Para la próxima nominación, te vas a tener que hacer trencitas en el culo”.

Una posible nominación y eliminación no es algo inesperado para el taxista, ya que el participante corrió el riesgo de abandonar la casa durante dos oportunidades. A su vez, las primeras personas en salir de la casa fueron Tomás Holder y Martina, ex integrantes del equipo de “Los Monitos” junto a Juan y Nacho.

Sin embargo, Alfa también estuvo nominado dos veces, aunque en una de ellas fue salvado Martina y no llegó a la Gala de Eliminación. Por tal motivo, el hombre de 42 no dudó ni un segundo y desafió a su compañero. "¿Querés ir a un mano a mano conmigo? Vamos a decirles a los chicos que nos voten, eh. Los dos más grandes de la casa. Por más que tengas plata me la banco, la plata no es todo, papá", aseveró Juan, haciendo alusión a la lujosa vida que dice llevar el competidor que fue acusado de estafa y acoso sexual.

Pero eso no fue todo, la discusión continuó tiempo después. Walter no se quedó callado y enfrentó a su compañero. "El que se creyó el dueño de la casa fuiste vos, que me dijiste 'te queda una semana'. Vos querés poner en contra a todos diciendo como dijiste ayer a la noche, 'vamos a placa porque vos tenés más plata que yo'", explicó el hermanito de 60 años.

"No dije eso, estoy re tranquilo", respondió Reverdito. "Sí, seguro", arremetió Santiago. "Sí, bocón", insistió el taxista. "Vos te quedaste solo, bocón. A mí no me gusta que me digan boludo, te lo aclaro", destacó Alfa. A su vez, Juan advirtió: "Dejá de hacer bullying, porque vamos a terminar mal". Este comentario sorprendió a Walter, quien señaló: "¡¿Bullying?! No, estás confundido, pibe. Sos un pobre pibe, esa es la verdad".

Si bien el enfrentamiento entre los concursantes no prosiguió, el ex integrante del equipo de “Los Monitos” le confesó a sus compañeros: "Tengo ganas de arrebatarlo". Asimismo, días previos a la discusión, Alfa tuvo un comportamiento similar y habló mal del taxista a sus espaldas con Marcos.

“Era un tipo sorete al principio, porque a todo el mundo miraba de arriba. Y cuando se quedó solo como un pelotudo, como un forro con ese muñequito del orto que tiene, ahí empezó a pegarse a los demás, a hacerle bromas a uno, a hacerle bromas al otro”, afirmó Santiago respecto a Reverdito.

Y agregó contundentemente: “Por eso me dio bronca que se fuera Mora, porque yo veo la esencia de la gente. Este pibe es muy envidioso, tiene un montón de quilombos en la cabeza y es un tipo disconforme con la vida, porque tiene las bolas llenas de estar 12 horas manejando un taxi y no le gusta lo que hace”.