A partir de las 11 de este miércoles, la cúpula del PRO se reunirá en la sede de la calle Balcarce, en San Telmo, en el marco de un encuentro en el que se analizarán los resultados de las elecciones que dejaron a Juntos por el Cambio tercero y sin balotaje, y que tendrá como propósito central acordar una postura común frente a esa segunda vuelta que protagonizarán Sergio Massa y Javier Milei.

La cumbre se dará en medio de un clima de tensión entre los diferentes actores de la coalición opositora, con un sector del radicalismo apoyando un acuerdo electoral con Massa y el ala más dura del PRO, por el contrario, promoviendo un apoyo a la candidatura de Milei el próximo 19 de noviembre.

El ex presidente Mauricio Macri, la titular del partido Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, su sucesor en el cargo desde el 10 de diciembre Jorge Macri y la diputada nacional María Eugenia Vidal serán los nombres centrales que participarán en el encuentro de autoridades en la sede de Balcarce.

Antes de la reunión, no obstante, hubo fuertes declaraciones de segundas líneas del partido, que, o salieron a bancar un acuerdo con Milei de cara a la segunda vuelta, o marcaron que de ninguna manera consensuarían con el sector de Unión por la Patria que impulsa la candidatura de Massa.

Presión a favor de Milei

En línea con lo que se descuenta será la postura de Macri y Bullrich, por citar a los dos referentes centrales del ala más dura del PRO, dirigentes como Javier Iguacel y Federico Angelini marcaron postura sobre el tema.

"No es tiempo de tibios. Voy a apoyar a Javier Milei, porque es libertad o delincuencia. Siempre fui un defensor de la libertad y la honestidad: en mi vida, en mis trabajos y en mi ciudad. Siempre enfrenté a los poderosos. Denuncié la causa Vialidad hasta Chocolate. Caiga quien caiga", posteó en las redes sociales Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y ex ministro de Energía, en un mensaje junto a una foto con Javier Milei en un estudio de televisión.

Angelini, en tanto, no adelantó su posición, pero sí dejó claró qué no hará. “El PRO tiene un límite con el kirchnerismo, eso es una definición. Después hay que ver de qué forma se habla para que haya o no una definición”, dijo en la previa del encuentro quien hasta el lunes fue presidente del partido, marcando que de ninguna manera y a diferencia del planteo de un sector el radicalismo, su partido apoyará a Massa.

Otro halcón histórico del PRO como Waldo Wolff, que no obstante en las elecciones recientes trabajó cerca de Rodríguez Larreta, planteó en una entrevista con LN+ que apoyará al dirigente libertario. "Propongo que el PRO acompañe a Milei", dijo, claro.

Un PRO dividido, con riesgo de ruptura

Más allá del clima de extrema tensión que existe dentro de Juntos por el Cambio por el futuro político de la coalición, el PRO también está atravesado por sus propias internas, con la disputa entre halcones y palomas más vigente que nunca.

Mientras Macri es el principal apuntado por los radicales por lo que entienden fue una estrategia fallida frente a la elección, el ex presidente mantiene internamente la convicción de que si el candidato a presidente hubiera sido él las chances de volver a la Casa Rosada desde el 10 de diciembre hubieran sido concretas.

Esa postura, no obstante, genera ruido dentro del propio PRO, incluso entre los halcones. Bullrich, la candidata que fue tercera el domingo con casi el 24% de los votos, mantuvo diferencias con Macri durante toda la campaña hacia las generales, por entender que el ex presidente le propiciaba guiños electorales de manera constante a Milei, su adversario político. Hay coincidencia, sin embargo, en rechazar cualquier tipo de acuerdo con el kirchnerismo y si es necesario apuntalar al libertario.