En Primera Junta y Boulevard Montana encendieron dos fuegos y se manifestaron ante la atenta mirada de la policía que se encontraba en el lugar.

También se concentraron frente a la casa del autor del abuso, que tras ser encontrado culpable por un jurado popular y condenado a 8 años y 4 meses de prisión por la Justicia, se profugó y del cual no se tiene ninguna noticia sobre su paradero.

Una de las manifestantes, en diálogo con ElDía, confirmó que este viernes a las 10 de la mañana, marcharán hasta Tribunales. “Si no tenemos respuestas tomaremos medidas más severas no descartando el corte de calles”, advirtió.

El pedido de que se haga justicia es contra Néstor José Parada, fue condenado a 8 años y 4 meses de prisión por violar a su hijastra quien se fugó de su casa y no se conoce nada sobre su paradero actual.

El cartel que llevaban los familiares decía “Abuso Infantil es un crimen, ignorarlo también”. “Con los Chicos No. Basta. Prisión Ya”