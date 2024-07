Solo la Sociedad Rural estuvo en Tucumán, pero porque fue invitada a través del G6, que además integran bancos, constructoras, cámara de comercio, la bolsa de buenos aires y la UIA). La Mesa de Enlace no fue convocada y, en este marco, CRA y la Federación Agraria expresaron su descontento por esa situación y se pone en evidencia una fractura entre la dirigencia rural.



“La firma del llamado Pacto de Mayo, celebrado en Tucumán, ha dejado una serie de impresiones generadoras de expectativas y esperanzas de un proceso nuevo, tanto político como social, capaz de encontrar un destino común y un acuerdo de políticas públicas consensuadas, tan necesarias como urgentes. En ese contexto, el pacto suscripto resulta un acierto”, sostuvieron desde CRA en un comunicado titulado “El pacto de mayo y la ausencia del campo”.



Sin embargo, criticó que el agro no haya sido invitado: “Para que lo firmado nos contenga a todos, la representación, aunque mas no sea simbólica, debió contar con la presencia del campo en su genuina composición, ello en virtud de su distribución territorial y su aporte tanto al proceso productivo como al erario público”.



“Confederaciones Rurales Argentinas, con sus rurales de base, con su federal distribución, a lo largo y ancho del país, lamenta no haber sido convocada pese a la adhesión pública que la misma efectuara sobre los puntos contenidos en el acuerdo”, agregaron.



“No es la vanidad la que sustenta la queja, sino que consideramos necesario que el diálogo con el campo sea con todos, incluso con quienes podemos tener ideas, propuestas o gestiones que no encuadren con las medidas dispuestas por el actual Gobierno, como lo hicimos, a su tiempo, con los anteriores”, manifestaron luego.



“La esencia del Pacto de Mayo, que lo convierte en virtuoso, es no sólo la aquiescencia de los amigos o allegados, sino la presencia del conjunto de la sociedad representada por sus instituciones genuinamente constituidas”, afirmaron al tiempo que manifestaron sus expectativas con respecto a la posibilidad de que las autoridades nacionales amplíen “la mirada sobre el sector productor y en el futuro sean convocadas en mérito a su historia y representación”.



En esta línea Elvio Guía, presidente de Federación Agraria Argentina, también fue crítico por no haber sido invitado al Pacto de Mayo. “Sorpresivamente, llega el momento de la firma del denominado Pacto de Mayo y los pequeños y medianos productores no hemos sido invitados a participar. Esto pese a que hemos pedido ser parte tanto en marzo, cuando el presidente Milei anunció que se firmaría en mayo, como cuando se relanzó para este 9 de Julio”, expresó.



“Nos cuesta creer que el gobierno le esté dando la espalda de este modo al sector productivo que representamos, teniendo en cuenta además, que la Mesa de Enlace y la Bolsa hemos remarcado días atrás la importancia de ser parte en este momento tan trascendente”, agregó.



Fuente: APFDigital