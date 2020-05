Fuerte reclamo de la comunidad de la Escuela Técnica N° 2 al gobernador Bordet

En la visita al establecimiento escolar, Bordet comprometió el apoyo provincial para llevar adelante las obras de refacción que el viejo edificio necesitan y que han motivado numerosos reclamos de parte de alumnos, docentes y allegados a la EET N° 2. Bordet en dicha oportunidad había expresado que el inicio de obras iba a estar enmarcado dentro de las actividades del Centenario de la Escuela que será en junio del presente año.

El tiempo ha pasado y las obras no comenzaron, por lo que la comunidad de la Escuela decidió publicar esta carta abierta al gobernador, la cual se publicó en las redes sociales de la entidad educativa y también se le hará llegar en los próximos días al mandatario provincial.

El texto de la carta

Refrescando la memoria del Gobernador Bordet

Carta abierta en nombre de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica N°2 “Presbítero José María Colombo” dirigida al gobernador de la provincia. Motivo por el cual queremos refrescar su memoria.

No se olvide…

Que hace exactamente un año, la institución lo recibía a Ud. Gobernador. Pero no estuvo solo, estuvo acompañado por varios funcionarios, entre ellos, el actual ministro de Turismo y Producción Juan José Bahillo, el ex director departamental Héctor de la Fuente, ex directora del CGE la señora Marta Landó, el intendente Municipal Dr. Esteban Martin Piaggio, entre otros.

Su compromiso

Las textuales palabras que tuvo, ud. (gobernador) fueron claras, que el NUEVO EDIFICIO de la institución iba a estar incluido en el plan de obras 2020 de la provincia, haciendo incapie usted mismo de que la obra estaría en marcha para el centenario de nuestra escuela técnica (20 de junio,2020).

Historia Conocida

Pasaron las semanas y el aislamiento por la proliferación del COVID-19 pauso todo tipo de gestión, cuestión que es “¿entendible?”. Pero como INSTITUCION EDUCATIVA queremos darles a conocer a todo el estrato de funcionarios provinciales, que la Escuela Técnica N°2 viene esperando GESTIONES SERIAS desde el año 2015. Creemos en la honestidad y el compromiso. La comunidad educativa está cansada de manoseos y gestiones aisladas por la causa del edificio.

Más excusas

Como es de público conocimiento las gestiones no se CONCRETARON, tal cual la promesa del gobernador Bordet, que atendió en más de una ocasión el pedido de toda una comunidad.

Llego el mes de marzo, mes donde se tenía que presentar la licitación de la primera etapa de la obra (1 de 3 totales), pero no se brindaron respuestas certeras, ni tampoco existió un motivo concreto.

¡Patea para adelante!

Extendiendo el plazo indefinidamente usando como “EXCUSA” problemas administrativos, propios de la institución, que se deben regularizar.

Estamos hablando del mes de marzo, mes donde aún no se sabía nada de aislamiento social, ni el COVID-19 era una amenaza en nuestro país.

Siendo esta, una vil excusa más del MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS – ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA.

Ausencia Estatal

De no darse las gestiones de la manera correcta, tenemos TODA UNA CCOMUNIDAD, compuesta por profesores, padres, vecinos, ex alumnos y alumnos, que RESPALDAN Y ACOMPAÑAN nuestro pedido. Y que además tuvo y tiene el valor de HACER VER sus necesidades, alzando la voz en toda la ciudad de Gualeguaychú y el resto de la provincia. Mucha gente se acercó a extenderle la mano a nuestra gran institución, el anterior año en el abrazo al edificio (15 de abril) y la concentración de personas en la calle 25 de mayo (18 de mayo). Institución que tantos Técnicos Profesionales a brindado a la ciudad y la provincia.

Centenaria

Ya con casi 100 años, y con un edificio obsoleto se encuentra, recluida en las intersecciones de las calles Colombo (su impulsor) y 9 de julio. Parece que los avances en infraestructura del siglo actual no llegaran a la escuela. Que se encuentre en estado deplorable su edificio, NOS LASTIMA, habla y expone de forma vergonzosa el sistema de educación, la infraestructura y el sistema político, siendo un claro ejemplo de burocracia y deficiencia. El edificio fue perteneciente hasta el año 1994 del gobierno nacional y actualmente pertenece al provincial.

Deja que algo pase

Sistema constructivo de losa, compuesta por hierros doble “t” y ladrillos (en bovedilla), que ya presentan 162 años de antigüedad, la misma presenta grandes oscilaciones en planta alta, y grietas en losa, que se pueden observar desde la planta baja. Instalación eléctrica remendada, cables sueltos y con goteras cada vez más grandes, que amenazan todos los días, estando en riesgo TODOS los que allí asisten. Mas una infinidad de problemas debido a la falta de mantenimiento que sufre el edificio , nada nuevo para usted gobernador, dado que lo pudo observar el 18 de mayo cuando recorrió con el centro de estudiantes el edificio.

Ayuda a tu escuela

Nuestro más fuerte ABRAZO a las demás instituciones de la ciudad que trabajan mal, por motivo de sus instalaciones. Como lo son el caso de la escuela Domingo Matheu, La Escuela Especial Rizzuto y la Escuela PABLO G.HAEDO, la cual, al igual que nosotros, espera sus mejoras desde hace años. Pero el estado provincial parece estar o hacerse “el sordo” en algunos proyectos de nuestra ciudad. Cansados de esperar.

C.E.E.T

Centro de Estudiantes, Escuela Técnica N°2 “Pbro. José María Colombo”