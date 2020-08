Fuerte reclamo de los Bomberos de Ceibas: "continuamos siendo discriminados"

Es archisabido que los Voluntarios de Ceibas cumplen un rol preponderante en el ingreso y egreso a la provincia de Entre Ríos de miles de vehículos y personas que circulan en transportes de todo tipo, entre ellos ómnibus y transportes nacionales e internacionales de sustancias tóxicas.

Marcelo Paredes en la cuenta de Facebook de los bomberos de Ceibas informó que “esta vez la que nos dejó afuera es la Fundación de Bomberos Voluntarios de Argentina, entidad que prometió kits de higiene que nunca nos llegaron porque no estamos afiliados a la Federación Entrerriana de Bomberos. Destacó que el kit tiene como leyenda ‘Cuidemos a quienes nos cuidan’, pero evidentemente la fundación no cuida a todos sus bomberos. Igualmente, contamos con la colaboración de mucha gente, especialmente de una localidad como Ceibas que no cuenta con demasiados recursos”.

Paredes agregó que “la Fundación publicó que los kits iban a ser distribuidos en más de 1000 cuarteles y que más de 44.000 bomberos iban a recibir alcohol en gel, barbijos, todo el protocolo nacional. A Ceibas no llegó nada. Cuando efectué el reclamo correspondiente a la Fundación, me indicaron que teníamos que estar inscriptos en el Registro Único de Bomberos de Argentina, y si bien estamos inscriptos y mandé el certificado correspondiente, pero al no estar en una Federación quedamos afuera en una decisión que genera mucha bronca”.

Explicó que “no estamos federados porque la misma nos exige que en cada subsidio que recibamos, el 5% tiene que ir a la Federación, algo en lo que no estamos de acuerdo”. Puso como ejemplo que de un subsidio recibido de 1.700.000 pesos, “en el caso de haber estado afiliado tendríamos que haber destinado 85.000 pesos a la Federación Entrerriana, cuando la misma, desde hace un tiempo, recibe un porcentaje de Nación por ser Federación. Y esa plata, en el caso de ser federados, que le entregaríamos a la Federación no la podemos rendir en el ministerio de Seguridad de la Nación porque no la toman. Tendríamos que costear por otro lado ese porcentaje (5%) con una serie de eventos hasta llegar a los 85.000 pesos”, explicó.

Dijo que “lamentablemente en una serie de eventos que pasaron en cercanías de Ceibas, como el incendio del Ecoparque de Gualeguaychú, pese a que nos ofrecimos para ayudar, no nos llamaron, seguramente por estar afederados, tampoco en los incendios del delta pese a la experiencia con que contamos los Bomberos de Ceibas, cuando lo importante es cubrir la emergencia. Una lástima que esto pase. Estamos hablando de egoísmos en emergencias reales donde se necesita de la mayor cantidad de gente capacitada y material”, cerró.