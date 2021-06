Fuerte reclamo de los vecinos por el estado de la calle Jujuy

Desde Santiago Díaz hasta el Bulevar De León, la calle se mantiene como desde hace largas décadas. Una calle de tierra con el solo agregado de contar en algunos tramos con cordón cuneta.

Cuando llueve el largo tramo de tierra se transforma en una catarata de pozos que se llenan de agua, mientras que cuando no se registran precipitaciones, el paso de los autos levanta una polvareda que obliga a los vecinos a cerrar puertas y ventanas.

Las quejas son muchas, tantas como las promesas incumplidas en los últimos años donde el asfalto ha llegado a lugares alejados del centro, quedando la calle Jujuy, una y otra vez, inconclusa.

Mónica, una de las vecinas, indicó que “llevamos demasiado tiempo con las calles destruidas, sin mejoras, siendo el único trabajo que hace cada tanto el municipio, es pasar una máquina que no sirve para nada. Desparraman tierra que en cada lluvia se vuelve a transformar en pozos en donde no se puede circular por el riesgo de romper algo en el auto”.

Otro de los vecinos presentes fue más allá y dijo que “más que pozos son cráteres por lo grande y profundo de los mismos, o lagunas que cubren, en el tramo entre Nueve de Julio y Rosario, la calle de bote a bote”.

Mónica insistió en que “las mejoras tienen que ser ya con un mejoramiento integral de la calle, y aunque sea en una primera etapa que le pongan un poco de ripio para no seguir como en los tiempos de las carretas”. La vecina expresó que “luego de varios pedidos, hace poco más de un año que logramos que nos coloquen el cordón cuneta”, agregando que “pese a la sequía y de que vivimos en calle de tierra, en los últimos años no hemos visto pasar una sola vez al camión regador, para que la polvareda nos de un poco de respiro”.

Patricia, una vecina que vive en Jujuy entre Soldado Mosto y Victoria, señaló que “las calles figuran como asfaltadas pero no lo están, pese a que abonó esa obra hace bastante tiempo”, agregando que “la inseguridad en esa zona es terrible, con hechos delictivos que se registraron hace poco en la zona”.

La misma vecina indicó que “si bien estoy de acuerdo en que asfalten donde ese están construyendo barrios nuevos por una cuestión de accesibilidad, nosotros hace años que venimos bregando, pagando impuestos y no tenemos noticias de mejoras que merecemos. Estamos hartos de vivir en el barro”.

Por su parte, Juan mencionó que “salvo la recolección de basura no tenemos ningún tipo de prestación de servicio por parte del estado municipal en cuanto a barrido y limpieza. Es por eso que apelo a la palabra dignidad porque ya que hablamos tanto de la salud, la higiene es un camino a tener una buena salud y eso no se está cumpliendo. Cuando llueve la basura queda contra el cordón, tenemos animales sueltos que sacan las bolsas de basura que quedan tiradas en la calle. No podemos seguir viviendo de esta manera cuando pagamos por una serie de servicios que no se cumplen”.

Teresa recordó que antes de las elecciones “el actual Intendente Martín Piaggio se reunió con nosotros en la casa de un vecino y nos dijo que después del cordón cuneta venía el asfalto. Pagamos entre todos los vecinos el cordón cuneta, mientras que en el caso del asfaltado, seguimos esperando que cumpla con su promesa”.