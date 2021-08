Fuerte respaldo de Santiago Cafiero a Cresto en su visita a Concordia

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, visita este fin de semana largo la ciudad de Concordia. Su familia política es de la localidad entrerriana, pero además aprovechó para acompañar a Enrique Cresto en actividades de campaña.

“Las primeras veces que vine a Concordia fueron en 2003. Y vimos la transformación que se fue dando en esta ciudad. Enrique me ha ido contando, mostrando los lugares en los que la obra pública permitió más posibilidades, más bienes y servicios de calidad, más soluciones habitaciones, todo con un modelo político y económico que traccionaba este tipo de acciones”, destacó el Jefe de Gabinete.

Comparó luego esa etapa con la de la gestión de Mauricio Macri en la cual, según dijo, “las obras se ralentizaron y el gobierno nacional buscó discriminar, perjudicar a Entre Ríos y a Concordia, con una especulación electoral, buscando un rédito político para después olvidarse de la gente”, criticó.

Repasó luego de “la reactivación de la obra pública” desde el retorno del peronismo a la Rosada. “En 2015 había 270 obras en marcha. Hoy tenemos 1800 obras en todo el territorio nacional, generando empleo, consumo y posibilidades”.

“Hemos tomado a Enrique de prestado a los concordienses para que nos venga a ayudar a poner de pie un área que había que recuperar como el Enohsa que estaba totalmente desfinanciada, abandonada, pensando que las obras las tienen que hacer solo el sector privado”, criticó Cafiero que, en cambio, consideró que “esa accesibilidad la tienen que garantizar el Estado, con inversión, con hombre sy mujeres con mucha vocación como la que tienen Enrique que ha hecho una tarea maravillosa, reconocida por gobernadores e intendentes en todo el país”.

“Enrique ha trabajado de sol a sol para reactivar obras abandonadas por años. No tuvo ningún reparo en enfrentar situaciones complejas. Hoy enfrenta este nuevo desafío, el electoral y para nosotros es un motivo de acompañamiento y orgullo”, aseveró.

“Reconstrucción”

Para Cresto, su rol al frente del Enohsa fue planteado como “ir a ayudar a la recontrucción de la Argentina pero también siempre pensando en lo que hace falta en Concordia”. “Me enamore de ese objetivo, de esa reconstrucción en un área que funcionaba en un edificio de 13 pisos con 700 ingenieros, especialistas. Cuando llegamos quedaban solo 130”, graficó el dirigente.

Dijo que para el oficialismo, “más que el cronograma electoral estamos con el cronograma de vacunación. Pero asumimos este desafío, le ponemos el cuerpo para defender un modelo de gestión”.

“Más allá de mi candidatura, más allá de esta tierra que eligió mi bisabuelo para trabajar la tierra, estamos acá para defender un proyecto para la Argentina. Acá no se discute el 2023, se discute un modelo de país. Y confrontamos con un modelo que gobernó de espaldas al pueblo viendo como fugaban los capitales al exterior. Concordia no tiene techo para crecer pero si volvemos al neoliberalismo no tiene piso para caer”, reafirmó el candidato del Frente de Todos.