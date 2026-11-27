Un intenso operativo policial se desplegó en Concepción del Uruguay para dar con el paradero de Claudio Matías González, alias “El Gallito”, un interno que cumple condena por homicidio simple y que logró fugarse durante un traslado dispuesto por la Justicia. Tras el episodio, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y el director de Cuerpo del Servicio Penitenciario provincial, Alejandro Mondragón, brindaron detalles de lo ocurrido y confirmaron el inicio de actuaciones administrativas y judiciales.

Según explicó Roncaglia, el traslado había sido ordenado por un juez de Ejecución Penal para que el detenido —oriundo de Concepción del Uruguay— pudiera visitar a su madre, quien atraviesa un delicado estado de salud. Al finalizar el encuentro y cuando estaba por volver a subir al vehículo oficial, González aprovechó el momento para escapar.

“Esta persona, cuando termina la visita y está ingresando al móvil del Servicio Penitenciario, pega una patada, sale corriendo y se mete dentro de un barrio carenciado. Lo corren y lo pierden de vista”, relató el funcionario, quien además informó que se radicó una denuncia penal por evasión y que el director general del Servicio Penitenciario, Miotti, viajó de inmediato a Concepción del Uruguay para supervisar la situación.

Lejos de minimizar el hecho, el ministro hizo una fuerte autocrítica sobre el accionar de los agentes a cargo de la custodia. “No hay que tapar el sol con las manos, hay que reconocer cuando hay un error. Acá se está evaluando mediante una investigación administrativa si hubo negligencia del personal”, sostuvo.

En esa línea, Roncaglia remarcó que se trata del segundo episodio de este tipo en tres años de gestión —tras un antecedente ocurrido en 2024 en la provincia de Buenos Aires— y señaló: “Esto es un llamado de atención. Yo hablaba con el director Miotti: esto no puede pasar. Pasó, pero yo creo que pudo haber un cierto descuido del personal del Servicio Penitenciario”.

El titular de la cartera de Seguridad también advirtió sobre el exceso de confianza en el trato con personas privadas de la libertad. “No hay que subestimar esa supuesta tranquilidad o esa supuesta empatía que despliega un interno que está condenado por homicidio. Es como el estafador: demuestra una personalidad que no tiene para lograr sus objetivos”, afirmó, y agregó que el episodio “es motivo de análisis y de una mayor capacitación”.

Sumario y búsqueda en el barrio 30 de Octubre



Por su parte, Alejandro Mondragón, director de Cuerpo del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, precisó que, en paralelo a la causa judicial, se dispuso el inicio de un sumario administrativo “para que el personal sea pasado a disponibilidad hasta que se esclarezca bien qué pasó”.

Respecto al operativo de búsqueda, tanto Roncaglia como Mondragón se mostraron confiados en lograr una pronta recaptura. “Hoy se está trabajando con la Policía de Entre Ríos en la búsqueda y creemos que en las próximas horas va a ser aprehendido porque no tiene mucho lugar donde irse”, señaló el ministro.

Mondragón explicó que el Servicio Penitenciario aportó a la fuerza policial todos los datos específicos del prófugo y de su entorno familiar, y confirmó que ya tienen identificada la zona en la que se ocultó: “El personal penitenciario, cuando el interno emprende la carrera, lo siguió y logró ver por dónde se metía, así que el barrio está ubicado”.

Finalmente, el jefe penitenciario aclaró las dificultades que enfrentaron los agentes al momento de la persecución: “Se trata de un barrio, el 30 de Octubre en la ciudad de Concepción del Uruguay, que es complejo para que nosotros podamos trabajar. Nosotros no tenemos jurisdicción fuera de las unidades penales”.

Claudio Matías González cumple una condena por homicidio simple por un hecho ocurrido en 2021, cuando asesinó de cinco disparos a otro hombre apodado “El Loquillo”. Mientras continúan los rastrillajes, la Justicia y la Policía difundieron su fotografía para solicitar la colaboración de la comunidad y dar con su paradero.

Fuente: Ahora