Pablo Laurta llegó nuevamente este viernes de mañana a la ciudad de Gualeguaychú, tras ser trasladado desde Concordia.

El doble femicida y asesino del chofer entrerriano aseguró que lo hizo "para rescatar a mi hijo". Esas fueron sus palabras en el trayecto desde el móvil policial a los tribunales.

El hombre volvió a repetir lo que ya había dicho cuando los medios concordienses le consultaron en uno de sus últimos traslados, insistiendo en la defensa que intentará esbozar, pese a las múltiples y contundentes pruebas en su contra.

Por el momento, Laurta fue alojado en la Unidad Penal 9 “El Potrero”, a la espera de las definiciones judiciales que determinen dónde cumplirá la prisión preventiva hasta el juicio por su triple crimen.



