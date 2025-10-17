BRUTAL TRIPLE CRIMEN
“Fui a rescatar a mi hijo”, insistió el asesino Pablo Laurta al llegar a Gualeguaychú
Bajo una fuerte custodia, Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado este mediodía de Concordia a Gualeguaychú donde la Justicia continuará con su proceso. Tras pasar por tribunales, fue alojado en la UP9 a la espera de su posible traslado a Córdoba, lugar donde mató a su ex pareja y a su ex suegra.
Pablo Laurta llegó nuevamente este viernes de mañana a la ciudad de Gualeguaychú, tras ser trasladado desde Concordia.
El doble femicida y asesino del chofer entrerriano aseguró que lo hizo "para rescatar a mi hijo". Esas fueron sus palabras en el trayecto desde el móvil policial a los tribunales.
El hombre volvió a repetir lo que ya había dicho cuando los medios concordienses le consultaron en uno de sus últimos traslados, insistiendo en la defensa que intentará esbozar, pese a las múltiples y contundentes pruebas en su contra.
Por el momento, Laurta fue alojado en la Unidad Penal 9 “El Potrero”, a la espera de las definiciones judiciales que determinen dónde cumplirá la prisión preventiva hasta el juicio por su triple crimen.