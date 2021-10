"¿Fui claro? ¿O le hago un dibujito?": la chicana de Sergio Berni a Aníbal Fernández

Cabe remarcar que el gobierno de Río Negro pretende reconocer este lugar como propiedad privada. “No es función del gobierno nacional reforzar el control de las rutas nacionales o brindar seguridad en la región”, sostuvo el jefe de Estado, a lo que Berni retrucó: "Cuando el bien tutelado que está vulnerado según nuestra Constitución es la paz social, hablamos de terrorismo. Me parece que no hay que ni siquiera dudarlo y hay que poner todo el esfuerzo del Estado".

Y agregó: "Hay un nivel de tolerancia de la sociedad que con justa razón dice 'basta'. El tema de los mapuches es algo que se arrastra desde hace años y se va profundizando cada vez más, y donde no se han llevado a cabo las diligencias que tenían que ver con frenar una situación que inevitablemente iba a caer en esta violencia. Estoy totalmente convencido, porque lo he vivido, porque lo he visto, porque conozco el grado de temor que tiene la gente".

Lo cierto es que su par de la Nación, Aníbal Fernández, salió a responderle y lo trató de "irresponsable" por sus dichos que contradicen los deseos del Gobierno Nacional. En primer lugar, el ministro cuestionó la presunta carta de Facundo Jones Huala, en la que "dice que la administración populista es más peligrosa que la derecha tradicional", según palabras que le adjudican al líder mapuche.

En ese sentido, disparó contra el ex presidente Mauricio Macri, contra la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y contra Patricia Bullrich, a quienes tildó de "guapos". "La gobernadora (sic) que no sabe explicar cómo se compran los departamentos", dijo y consultado sobre si es o no terrorismo lo que ocurre en el Sur del país, Fernández sostuvo que la definición de Berni es "irresponsable".

Para Aníbal, cuando se habla "de un delito de semejante envergadura", como es el caso del terrorismo, se termina poniendo "en riesgo a todo un país". "No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa. No admito eso", sostuvo en diálogo con C5N y cuando le recordaron que dicha frase provino de Berni, aclaró: "Sergio es amigo mío, no puede hacer eso. Si tiene duda de alguna cosa me puede preguntar".

Casi de manera arrogando, el ministro de Seguridad de la Nación aseguró: "Tendría satisfacción de darle alguno de los elementos para que conozca. No puede decir eso. Es irresponsable mencionar un delito de esa envergadura en una situación de estas características. Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni. No necesitamos su aprobación, actuamos por nosotros mismos. Entendemos cómo son las cosas".

berni 01.JPG

Pero lejos de quedarse callado, Berni redobló la apuesta, volvió a marcar distancia del gobierno y le respondió a Aníbal a través de las redes sociales. "Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero @FernandezAnibal. Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia", sostuvo el ministro bonaerense.

berni 02.JPG

Y sentenció: "Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. ¿Fui claro? ¿O le hago un dibujito?. Vale recordar que días atrás, la gobernadora de Río Negro le había pedido al gobierno su intervención en medio de los ataques incendiarios adjudicados a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).