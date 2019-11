Fullana explosivo y polémico: "los árbitros a Juventud Unida lo perjudican"

"Contra Chaco nos perjudicaron porque el árbitro no se animó a cobrar un penal que fue clarísimo, hizo la seña, pero la realidad es que no quiso cobrar penal, porque a Chaco casi siempre lo favorecen, salvo cuando yo estuve de entrenador", señaló el rosarino, que pese a no hablar con la mayoría de los medios de Gualeguaychú, sí tuvo un contacto con Interior Futbolero, dialogando extensamente con los periodistas Augusto Sciutto e Ignacio Colombo.

"Hemos tenido falencias, pero la realidad es que los arbitrajes han sido perjudiciales para con Juventud Unida. En el primer gol que nos hizo Güemes hay una plancha clara en el comienzo de la jugada, el árbitro no la cobró y terminó en gol. Lo más evidente fue contra DEPRO, con un planchazo nos sacaron al arquero por tres meses con una luxación de hombro y el árbitro le sacó amarilla al jugador que golpeó a Starópoli. Era roja clara o nada, porque si amonesta por considerar falta, era de expulsión. Y el domingo contra Chaco lo mismo, un penal claro y el árbitro que deja seguir, inclusive haciendo la seña de donde le pega la pelota al jugador chaqueño", se explayó el DT rosarino.

Fullana fue más allá, habló de situaciones que ocurren desde hace mucho tiempo. "Hay muchos a los que siempre nos perjudican, y muchos a los que siempre los benefician. Hace 17 años que dirijo, jamás vas a ver que un árbitro me favoreció. Algo pasa, no sé si es corrupción o que justo dirigen mal contra nosotros“, expresó.

En otro tramo de la entrevista, Fullana resaltó que "contra Chaco tuvimos catorce situaciones de gol pero la pelota no quiso entrar", en una visión al menos particular de lo que fue el partido, en la que Juventud no contó ni siquiera con la mitad de las chances de convertir de las que contabilizó el entrenador.

La nota con Fullana en Interior Futbolero