Fullana, sin pelos en la lengua: "es muy complicado jugar con estos arbitrajes"

Con su habitual estilo directo, Fullana sostuvo que “es muy complicado jugar así. Juventud ha sido claramente perjudicado en el Federal A. Si no fuera por los fallos arbitrales, tendríamos como mínimo cinco o seis puntos más. Todo se sabe, los árbitros que están sospechados, todos saben quiénes son y ya deja de ser casualidad que los manden a los mismos equipos. Eso no lo vamos a cambiar nosotros ahora, pero no podemos quedarnos callados, sería una forma de avalar estas cuestiones”.

Sobre el partido ante Central Norte, donde los dos goles que recibió Juventud fueron en posición adelantada y además, le anularon un gol en una posición similar, el técnico rosarino dijo: “Juventud hizo un esfuerzo enorme para viajar a Salta, al club le salió más de 200 mil pesos para hacer ese viaje y cuando te pasa lo que pasó, es lógico que te sientas estafado. Nos cobran un gol en clarísima posición adelantada y luego nos anulan un gol en una jugada idéntica, más tarde el segundo gol es al menos dudosa la posición. Entonces te sentís defraudado, estafado, porque hacemos un esfuerzo grandísimo para poder jugar este torneo, jugar de igual a igual contra equipos de presupuestos altísimos y mandan a un árbitro que está sospechado de favorecer a Central Norte, con dos líneas que tampoco generan garantías. Ahora nos cambian un juez de línea para el partido de acá, es todo muy sospechoso. Y nosotros tenemos que seguir trabajando, preparando el partido del domingo, sabiendo que es todo muy complicado”.

Sobre la forma de jugar, Fullana fue claro. “La idea es seguir jugando con un solo centrodelantero, estamos trabajando de esa forma, Caraballo se ha ido adaptando y creemos que va a ser un jugador importante en el equipo. Juventud tiene cinco o seis jugadores que tienen pocos partidos, Caraballo incluido, tiene 21 años y mucho potencial, pero no tiene la experiencia que se necesita en este tipo de torneos. Con la salida de Bandiera perdimos más de lo que ganamos, porque jugadores como Neri no hay en esta categoría. Pero tenemos que adecuarnos a lo que tenemos, hay chicos en buen nivel, falta que encontremos la eficacia para convertir las situaciones que generamos”, indicó.

Sobre el objetivo planteado en la intimidad del grupo, Fulla dejó en claro que “Juventud tiene potencial para poder pelear partido a partido. Es lo que tenemos claro. Si podemos, trataremos sumar la mayor cantidad de puntos que tengamos a nuestro alcance, sabiendo que no podemos descuidar la zona de permanencia porque la tenemos al lado. Tenemos que meter goles, algo que nos ha costado, pero si podemos cambiar ese presente, seguramente el panorama podrá cambiar. Cuando falten tres fechas para terminar, sabremos si el objetivo será pelear por clasificar o sufrir hasta el final”.

Otro tema que abordó el DT fue las faltas o llegadas tardes de algunos jugadores en los entrenamientos, situación que se ha repetido este año, inclusive el pasado fin de semana, cuando el Decano tuvo fecha libre. “Nosotros no somos quienes para castigar a los jugadores que no cumplen. Yo no voy a retar a un jugador si llega tarde o se durmió. Será el mismo grupo el que se encargará de solucionar esos temas, eso lo tenemos claro desde el principio. Hay jugadores jóvenes, que seguramente se ven tentados de salir o juntarse con amigos y a todos a veces nos dan ganas de tomarnos una cerveza o dormir hasta tarde. Pero no es solamente porque Gualeguaychú es una ciudad que se preste para la joda. En Buenos Aires o Rosario, tenés joda de lunes a viernes. Pasa porque los jugadores entiendan del compromiso que han asumido con Juventud Unida para llevarlo al mejor destino posible. Esos jugadores deberán entender que si fallan, le fallan a sus compañeros, al cuerpo técnico y al club”.

Finalmente Fullana confirmó al equipo titular para el domingo ante Sarmiento de Resistencia. El Decano el domingo saldrá con Agustín Starópoli en el arco: Nicolás Trejo, Facundo Vega, Damián Zadel e Ignacio Abraham en el fondo; en el medio hay una sola duda: Gonzalo Rodríguez o Juan Sánchez, junto a Ignacio Shell Grané, más Juan Fernando Alfaro, Juan Luis y Rubén Piaggio irán por los extremos y Khalil Caraballo como referencia de área.