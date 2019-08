Fumigaciones: Tras el rechazo a la cautelar "el amparo sigue su curso"

“Lo que se rechazó es la cautelar que se pidió en el marco del recurso de amparo que solicitamos para la nulidad del decreto”, explicó Sasia.

A través de la cautelar el Foro y Agmer habían solicitado que “hasta tanto se dicte la sentencia del amparo, se suspendan los efectos” del decreto, es decir, que no se aplique. “Eso no se nos concedió, pero eso ya ha sucedido en otras oportunidades, no es nada fuera de lo que venimos advirtiendo en los procesos judiciales que hemos iniciado”, afirmó la abogada y aseguró que “no modifica en nada” el proceso del amparo.

La cautelar incluía también el pedido para que “se conforme un equipo interdisciplinario compuesto por expertos y científicos con estado de arte en la materia, para expedirse sobre la viabilidad de la ausencia de daño y la posible prevención respecto a la reducción de las distancias que habilita el decreto”. El objetivo es que ese cuerpo de expertos “diga si la reducción de distancias dispuesta por el decreto no tendría ninguna consecuencia en la salud de la población”.

Se solicitaba que ese comité “esté compuesto por profesionales y expertos de la Universidad de La Plata, la Universidad de Río Cuarto, la Universidad de Córdoba y de la Universidad Nacional del Litoral” y además “se aportaron algunos nombres de científicos de renombre y de estricta objetividad a la hora de entender sobre este tipo de cuestiones”, apuntó la letrada.

Además dijo compartir el criterio del juez Virgilio Galanti, vocal de la Cámara Civil y Comercial, Sala III, de Paraná, ya que fue “más que nada por una cuestión de plazos”. Es que con la conformación de un equipo interdisciplinario “podría producirse una demora superior al que sería el plazo de la sentencia”, explicó. “Se estaría prolongando mucho más la sentencia. Y sería mejor tener una sentencia que dictar una cautelar que paralice todos los plazos”, explicó.