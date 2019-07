Fumigaciones: "Hay otros sistemas de control más eficaces que las distancias"

En este sentido, señaló que se “tuvieron en cuenta los ensayos que se hicieron en lo que respecta a corrimiento, transporte a través de la atmósfera de las gotas del plaguicida que se está aplicando conforme a la receta agronómica que indica qué es lo que se debe aplicar, en qué cantidad, en qué cultivo, acorde a la buenas prácticas del uso de fitosanitarios que establecen las condiciones reinantes en el momento, tales como humedad, viento y temperatura”.

“Si esas condiciones son las apropiadas, la deriva para la aplicación terrestre no supera los 20 metros, en tanto que la aérea, no sobrepasa los 50 metros en todas las experiencias, ensayos que fueron más de 35, algunas de las cuales se efectuaron en la provincia”, detalló el Fiscal en diálogo con Radio Nacional.

Explicó que el gobierno de la provincia decidió “marcar distancias superiores a las establecidas en 100 metros para las terrestres y 500 para las aéreas. Además de una segunda área de restricción donde no se pueden usar determinados productos, acorde a la clasificación del Senasa que los divide en categorías acorde a su toxicidad. Por ejemplo, en una de las áreas no se puede utilizar ningún producto, y en una segunda donde se pueden aplicar algunos productos, todo esto en base a datos y experimentos científicos, y no a pareceres y subjetividades”.

El control

El Fiscal Rodríguez Signes señaló que el control es un “punto crítico. No se puede estar con un agente público en cada máquina aplicadora, razón por la cual todas las máquinas deberán reempadronarse y a partir del 2020 cada unidad deberá contar con un sistema de información geo-referencial que ya está en funcionamiento en algunos puntos del país y que se utiliza en la República Oriental del Uruguay”.

Esta información geo-referencial sirve para que “el productor, cuando está haciendo la aplicación, transmita por internet a las autoridades correspondientes las condiciones en que está trabajando, concretamente qué producto está usando y en qué cultivo”.

Acotó que en “cada escuela rural funcionará una unidad centinela, la cual estará dirigida por el director del establecimiento, recibirá la notificación con 48 horas de anticipación como mínimo. Esta Unidad Centinela contará con un profesional de la agronomía, a través de convenios con la facultad de ciencias agropecuarias de la UNER, que controlará que el trabajo se realice como lo indica la reglamentación”.

Estimó que el nuevo reglamento tiene un “sustento mucho más sólido que el anterior- 4407-, y resistiría una acción judicial”.

El cruce por Amarras

El Fiscal también se refirió a la nota que elevó el bloque de concejales del PJ de Gualeguaychú con “una serie de apreciaciones críticas relacionadas con declaraciones periodísticas, respecto al tema Amarras y a mi participación en la reglamentación de los fitosanitarios”.

“Lo primero que hice después de la nota de los concejales fue enviar una carta al Concejo Deliberante de Gualeguaychú solicitando una audiencia, debido a que no tengo temor alguno a decir lo que pienso, y dejar en claro que no cuento con interés alguno en los temas señalados. No tengo quinta, campo, es decir nada que ver con la producción agropecuaria, tampoco loteos, ni nada que se le parezca. Soy un Fiscal de Estado que puede demostrar en los documentos que ejerzo mi función de manera objetiva, en el rol que me toca, que es el de defender el Estado Provincial”, detalló.

Dijo que se puso a disposición de los concejales del bloque oficialista en Gualeguaychú, solicitando “una audiencia para hablar de los temas que los preocupan tales como Amarras y la reglamentación del uso de agroquímicos”. Cerró diciendo que no “puede admitir” que se diga que “defiendo corporaciones, máxime cuando ni siquiera conozco quiénes son los inversores en el caso Amarras y cuando salió la suspensión del certificado de aptitud ambiental, dicha suspensión se emitió por dictamen previo de Fiscalía de Estado, algo de lo que quizás los concejales estén desinformados y por eso los quiero informar”.