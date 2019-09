Fumigaciones: La Justicia fue "permeable al humor social" y "hay malestar" por el fallo

“La justicia ordinaria se expidió y creo que es permeable al humor social”, afirmó para avalar después lo realizado por el Ejecutivo en la materia: “El Gobierno de la provincia creo que había hecho un trabajo muy interesante y muy bueno que podía tener un resultado diferente y ahora tendrá que dirimir esta cuestión el Superior Tribunal. Lo que sí hay que decir es que estamos ante un conflicto social en plena época de hacer labores, en stand by con 300 mil hectáreas sin saber qué va a pasar”.

“La verdad que deja un sabor amargo. La Justicia ha sido permeable al humor social y esto trae complicaciones y malestar”, confió el también reelegido vicepresidente primero de la entidad rural a nivel nacional con Carlos Achetoni a la cabeza.

“Nosotros consideramos que sí hay aval científico en el decreto”, dijo respecto a los argumentos del juez de la Cámara Civil y Comercial de la Sala III de Paraná. “El INTA ha hecho sus trabajo, se han presentado profesionales médicos toxicológicos. A nuestro entender se había hecho un buen trabajo”, reiteró y puso el acento en que existen “cuestiones incoherentes”.

Tal es el caso de las quintas cítricas “donde se aplican productos ecológicos que no tienen ningún problema, pero allí no se puede aplicar hoy ninguno y es un problema”, describió como también ocurre según dijo con la “lechería o el arroz” entre otros ejemplos.

“Estamos frente a un tema que va más allá de lo científico y esta es una cuestión ideológica que respetamos pero no compartimos bajo ningún punto de vista porque está en juego la sustentabilidad de muchos productores y es un problema social”, alertó Guía ante la consulta de APF.

Además puntualizó: “Si las aplicaciones se hacen a contraturno cuando no hay chicos en la escuela o los fines de semana, esas son las incoherencias que no entendemos y que atentan además contra las escuelas agrotécnicas sobre las que decimos que debemos generar arraigo para generar trabajo y condiciones de vida. Estas cosas no suman, al contrario restan y nos traen un dolor de cabeza”, concluyó el ruralista no sin antes mencionar la decisión difundida hoy por el gobierno francés de fijar una distancia de 10 metros para la pulverización de árboles, viñas y otras plantas de altura y de 5 metros para el resto en los campos que estén cerca de viviendas.