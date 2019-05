Funcionarios del Ministerio de Educación bonaerense estafaban con tarjetas de débito 

Desbarataron una banda de personal jerárquico del Ministerio de Educación bonaerense que durante al menos ocho años desvió millones de pesos de fondos públicos. Hay dos detenidos y otros dos jefes implicados. Les secuestraron un yate, un motor home, cuatriciclos, motos de agua, motos de alta cilindrada y automóviles, varios de alta gama y un arma. Tras varios allanamientos realizados por la Policía de la provincia de Buenos Aires, en City Bell, Punta Lara, Berisso y La Plata, hay dos detenidos. Hay más implicados, en diferentes grados de participación, pero están siendo investigados. La trama de la operatoria, que es investigada desde abril, consistió en desviar fondos de unas 600 tarjetas de débito destinadas a la carga de combustibles de autos oficiales. Según datos del Ministerio de Seguridad de la Provincia, se estima que los montos provenientes del erario provincial para dichas tarjetas ascendían en forma semanal desde 250.000 a 1 millón de pesos. La estafa tiene al menos ocho años comprobados, informa el diario Clarín. Tanto Casado como Mankowski tienen un pedido de eximición en a la Justicia, medida que solicitan los imputados antes que se dicte su detención para permanecer libres durante el proceso. Aún no esta aprobada ni desaprobada la medida, por eso hasta no estar firme están libres. Será la Justicia la que deba resolver. Mankowski se estaba postulando para dirigir el sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), el gremio que dirigía el hoy detenido Marcelo Balcedo. Las elecciones son el 5 de agosto. Se está investigando el enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios públicos que son de carrera, personal de planta de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Este viernes van a prestar declaración indagatoria Chiramberro, Burgos y el playero detenido. La causa —informaron desde Seguridad provincial— se inició en abril pasado cuando la policía detuvo a un playero de una estación de servicio cuando circulaba por la ruta 36 y calle 44. En su poder se decomisó dinero en efectivo y varias tarjetas de débito pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE). Agregaron: "Luego de esa captura, el encargado de la estación de Servicio ubicada en 44 y 31 -donde también trabajaba el sujeto detenido horas antes- se suicidó en el baño de ese comercio. Ante la sospecha que desde allí se realizaban maniobras fraudulentas, se inició una investigación". De este modo —completaron— "se comprobó que funcionarios y empleados de la administración pública provincial –pertenecientes a la DGCyE- desviaban periódicamente fondos públicos a partir de falsas compras de combustibles para vehículos oficiales". Asimismo, se informó que las tarjetas incluso correspondían a autos que no estaban en funcionamiento, ya que habían sido dados de baja y se encontraban guardados en galpones. Al respecto, el titular de la cartera de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, destacó “el trabajo llevado adelante por el personal policial en esta investigación que permitió desarmar esta banda delictiva que venía estafando al Estado provincial y de esta forma a los ciudadanos de la Provincia”. (fuente: Telefé)