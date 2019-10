Funcionarios de Salud recibieron a senadores de Cambiemos: las estadísticas sobre cáncer

“Me pareció importante ir generando la prueba para que, como finalmente ocurrió, si se presentaba otro recurso de amparo, la Justicia cuente con datos científicos para fallar”, explicó el senador a ElDía, luego de encuentro al que concurrió junto a sus pares Beltrán Lora (Departamento Nogoyá) y Miguel Piana (Federación).

En su exposición, el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, presentó los datos con los que cuenta la Sala de Situación de la Cartera –a los que accedió ElDía, y tienen mediciones estadísticas hasta 2011–, mientras que la coordinadora general del Instituto Provincial del cáncer (IPC), Graciela López De Degani, brindó las especificidades médicas de los casos.

“Si hubiese relación directa entre el uso de agroquímicos y las enfermedades oncológicas mi deducción es que las poblaciones rurales estarían más enfermas que las urbanas. Por eso nosotros le pedimos al Ministerio de Salud ese dato”, contó Mattiauda. Y si bien esa relación en particular no está medida, por lo que el dato no pudo ser brindado a los legisladores, la reunión “fue muy fructífera”, ponderó el senador departamental.

“Entre Ríos está por debajo de la media nacional, según nos dijeron los profesionales”, indicó el referente de Juntos por el Cambio, y cuestionó: “La Justicia no le pidió al Ministerio de Salud información estadística para concretar sus fallo” sobre las distancias entre las fumigaciones de fitosanitarios y los establecimientos rurales. Por lo que, el defensor del “buen uso y las buenas prácticas” volvió a apuntar: “La Justicia se está manejando por el humor social, y no con información científica”.

“La primera conclusión es que no hay ninguna forma de comprobar o de relacionar el cáncer con el uso de los agroquímicos. La principal causa de cáncer en la población es la edad”, aseveró Mattiauda.

Los datos del Ministerio de Salud

Por su parte, Garcilazo hizo un repaso de la información a lo largo del tiempo y destacó la importancia de interpretar los datos teniendo en cuenta el contexto. Por ejemplo, en la década de 1980 la principal causa de muerte era por eventos cardiovasculares, seguidos por los diferentes tipos de cáncer. Actualmente, en cambio, las estadísticas reflejan que el primer lugar lo ocupa el cáncer, y las complicaciones cardíacas se ubican en segundo lugar (ver Recuadro 1).

“Entonces, hay que saber que este dato no significa que hayan aumentado los casos de cáncer, sino que refleja el retroceso de los fallecimientos por causas cardiovasculares a partir de que han avanzado los recursos terapéuticos, como la colocación de stent y diferentes tratamientos”, argumentó el titular de Epidemiología.

Por otro lado, López De Degani referenció: “Los cánceres que tienen mayor frecuencia en la provincia emergen por múltiples causas y, a cada uno de ellos, hay que estudiarlos mediante un análisis específico”. En ese contexto la profesional referenció que los tumores no tienen una sola causa sino que, en su aparición, intervienen diferentes factores: en la mayoría incide la edad, mientras que en otros existe una predisposición genética tal el caso del cáncer de mama.

Las estadísticas provinciales provienen de dos fuentes: los certificados de defunción y del Registro Provincial de Tumores, que es uno de los más antiguos del país, con casi 20 años de desarrollo y cuyos informes están avalados por organismos internacionales. Ante la información proporcionada los legisladores coincidieron en que les servirá para plantear alternativas en la reforma del proyecto de fitosanitarios.

En tal sentido, Mattiauda, señaló: “entendemos que nos queda pendiente llevar adelante una campaña de esclarecimiento sobre estos temas y dar a conocer los datos científicos y verídicos”.

Recuadro 1