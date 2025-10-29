El encuentro, titulado “Gestión pública: accesibilidad como principio de acción”, fue dictado por Isabel Cullen y Verónica Prado, asesoras en accesibilidad del Gobierno de Gualeguaychú y directoras de la Fundación Cademil, institución dedicada a la promoción de la inclusión, la autonomía y la eliminación de barreras físicas, sensoriales y comunicacionales.

La capacitación tuvo como objetivo fortalecer una mirada integral sobre la accesibilidad, entendida como condición esencial para garantizar el ejercicio pleno de derechos. Se trabajaron conceptos vinculados a la accesibilidad universal, orientada a diseñar políticas, entornos y servicios pensados desde el inicio para todas las personas, y a la accesibilidad cognitiva, que busca adaptar la información institucional para que sea clara, comprensible y accesible.

Durante la jornada se realizaron ejercicios prácticos sobre lenguaje claro y lectura fácil, aplicados a la comunicación pública. Estas herramientas permiten que los trámites, mensajes y materiales informativos sean más comprensibles y promuevan la autonomía de los vecinos.



